https://ria.ru/20231025/byudzhet-1905264053.html

Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона

Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона - РИА Новости, 25.10.2023

Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона

Проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-го и 2026 годов внесён в среду в законодательное собрание Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:18

2023-10-25T22:18

2023-10-25T22:19

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-го и 2026 годов внесён в среду в законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доходы областного бюджета на 2024 год прогнозируются в объеме 292,2 миллиарда рублей (на 15,1% выше первоначального бюджета текущего года). Планируется, что на 2025 год доходы составят 283,9 миллиарда рублей, на 2026 год – 291,4 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год предусмотрены в сумме 295,8 миллиарда рублей. Более 60% будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы. Расходы на 2025 год – 285,4 миллиарда рублей, на 2026 год – 286,8 миллиарда рублей. "Основной акцент бюджета-2024 – это проекты развития. Причем под проектами развития мы понимаем не только вложения в большую инфраструктуру, но и вложения в наше будущее – в детей. В так называемый "детский бюджет" мы закладываем более 24 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на поддержку многодетных, выплату различных пособий семьям с детьми и детям-сиротам, на лечение ребят и обеспечение их жильем. Продолжаем строить большое количество школ по всему региону, планируем направить на это 8,2 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Также будет продолжено финансирование масштабных проектов по строительству новых станций метро, дублера проспекта Гагарина, ИТ-кампуса. "Наибольший объем средств заложен на госпрограмму "Развитие образования" - 68,4 миллиарда рублей, в сравнении с текущим годом финансирование программы вырастет на 10 миллиардов рублей. Серьезные деньги закладываем и на "Развитие здравоохранения" - 40,4 миллиарда рублей, это на 3 миллиарда рублей превышает финансирование 2023 года. В проекте областного бюджета предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан", - сказал председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Он отметил, что теперь депутаты регионального парламента начнут активную работу по рассмотрению главного финансового документа - предстоит его детальный разбор, анализ и согласование.

https://ria.ru/20231024/nalog-1904963166.html

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903906516.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , глеб никитин, нижегородская область, экономика