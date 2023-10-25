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Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона - РИА Новости, 25.10.2023
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Нижегородская область
 
22:18 25.10.2023 (обновлено: 22:19 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/byudzhet-1905264053.html
Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона
Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона - РИА Новости, 25.10.2023
Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона
Проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-го и 2026 годов внесён в среду в законодательное собрание Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T22:18
2023-10-25T22:19
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-го и 2026 годов внесён в среду в законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доходы областного бюджета на 2024 год прогнозируются в объеме 292,2 миллиарда рублей (на 15,1% выше первоначального бюджета текущего года). Планируется, что на 2025 год доходы составят 283,9 миллиарда рублей, на 2026 год – 291,4 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год предусмотрены в сумме 295,8 миллиарда рублей. Более 60% будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы. Расходы на 2025 год – 285,4 миллиарда рублей, на 2026 год – 286,8 миллиарда рублей. "Основной акцент бюджета-2024 – это проекты развития. Причем под проектами развития мы понимаем не только вложения в большую инфраструктуру, но и вложения в наше будущее – в детей. В так называемый "детский бюджет" мы закладываем более 24 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на поддержку многодетных, выплату различных пособий семьям с детьми и детям-сиротам, на лечение ребят и обеспечение их жильем. Продолжаем строить большое количество школ по всему региону, планируем направить на это 8,2 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Также будет продолжено финансирование масштабных проектов по строительству новых станций метро, дублера проспекта Гагарина, ИТ-кампуса. "Наибольший объем средств заложен на госпрограмму "Развитие образования" - 68,4 миллиарда рублей, в сравнении с текущим годом финансирование программы вырастет на 10 миллиардов рублей. Серьезные деньги закладываем и на "Развитие здравоохранения" - 40,4 миллиарда рублей, это на 3 миллиарда рублей превышает финансирование 2023 года. В проекте областного бюджета предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан", - сказал председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Он отметил, что теперь депутаты регионального парламента начнут активную работу по рассмотрению главного финансового документа - предстоит его детальный разбор, анализ и согласование.
https://ria.ru/20231024/nalog-1904963166.html
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евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , глеб никитин, нижегородская область, экономика
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Глеб Никитин, Нижегородская область, Экономика

Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-го и 2026 годов внесён в среду в законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Доходы областного бюджета на 2024 год прогнозируются в объеме 292,2 миллиарда рублей (на 15,1% выше первоначального бюджета текущего года). Планируется, что на 2025 год доходы составят 283,9 миллиарда рублей, на 2026 год – 291,4 миллиарда рублей.
Расходы областного бюджета на 2024 год предусмотрены в сумме 295,8 миллиарда рублей. Более 60% будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы. Расходы на 2025 год – 285,4 миллиарда рублей, на 2026 год – 286,8 миллиарда рублей.
«
"Основной акцент бюджета-2024 – это проекты развития. Причем под проектами развития мы понимаем не только вложения в большую инфраструктуру, но и вложения в наше будущее – в детей. В так называемый "детский бюджет" мы закладываем более 24 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на поддержку многодетных, выплату различных пособий семьям с детьми и детям-сиротам, на лечение ребят и обеспечение их жильем. Продолжаем строить большое количество школ по всему региону, планируем направить на это 8,2 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Также будет продолжено финансирование масштабных проектов по строительству новых станций метро, дублера проспекта Гагарина, ИТ-кампуса.
«
"Наибольший объем средств заложен на госпрограмму "Развитие образования" - 68,4 миллиарда рублей, в сравнении с текущим годом финансирование программы вырастет на 10 миллиардов рублей. Серьезные деньги закладываем и на "Развитие здравоохранения" - 40,4 миллиарда рублей, это на 3 миллиарда рублей превышает финансирование 2023 года. В проекте областного бюджета предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан", - сказал председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Он отметил, что теперь депутаты регионального парламента начнут активную работу по рассмотрению главного финансового документа - предстоит его детальный разбор, анализ и согласование.
Нулевое чтение проекта бюджета Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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