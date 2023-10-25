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Премьер Монголии предложил Мишустину вместе съесть борщ

Премьер Монголии предложил Мишустину вместе съесть борщ - РИА Новости, 25.10.2023

Премьер Монголии предложил Мишустину вместе съесть борщ

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время переговоров с премьером РФ Михаилом Мишустиным выразил готовность совместно с российским коллегой... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:17

2023-10-25T18:17

2023-10-25T18:17

михаил мишустин

монголия

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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время переговоров с премьером РФ Михаилом Мишустиным выразил готовность совместно с российским коллегой съесть борщ в Москве, Оюун-Эрдэнэ также рассказал, что дедушка Мишустина участвовал в битве на реке Халхин-Гол в 1939 году. Во время переговоров премьер Монголии подчеркнул, что столетняя история независимости и суверенитета его страны тесно связана с дружескими отношениями с Россией. По словам монгольского политика, за столетний период отношений двух стран (100-летие дипотношений отмечалось в 2021 году) были такие грандиозные успехи, как победа в битве на реке Халхин-Гол, в следующем году будет отмечаться ее 85-летие. "Я слышал, что ваш дед участвовал в этой битве, и вы правильно отметили, также президент РФ отмечал, что 10 тысяч бойцов Красной Армии отдали свои жизни за независимость и суверенитет нашей страны", - сказал премьер Монголии. "Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить, что я готов с вами совместно съесть борщ в Москве", - отметил монгольский политик. "Мы можем это попробовать сделать и в Бишкеке", - ответил Мишустин.

https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690833.html

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михаил мишустин, монголия, россия, москва