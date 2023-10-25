https://ria.ru/20231025/blokada-1905143103.html

В ЮНКТАД заявили, что израильская блокада с 2007 года убила экономику Газы

В ЮНКТАД заявили, что израильская блокада с 2007 года убила экономику Газы - РИА Новости, 25.10.2023

В ЮНКТАД заявили, что израильская блокада с 2007 года убила экономику Газы

Израильская блокада сектора Газа, введенная с 2007 года, привела к падению реального ВВП на душу населения и резкому росту безработицы и бедности, говорится в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:39

2023-10-25T13:39

2023-10-25T13:39

оон

хамас

юнктад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

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ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. Израильская блокада сектора Газа, введенная с 2007 года, привела к падению реального ВВП на душу населения и резкому росту безработицы и бедности, говорится в опубликованном докладе на сайте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) об экономике Палестины за 2023 год. "За период 2006–2022 годов население Газы выросло на 61%, в то время как ВВП увеличился лишь на 1,1%, а реальный ВВП на душу населения сократился на 27% — с 1994 долларов США в 2006 году до 1257 долларов в 2022 году по сравнению соответственно с 2923 долларами и 4458 долларами на Западном берегу", - сказано в документе. По данным ООН, за тот же период численность рабочей силы выросла на 112%, число безработных — на 157%, а уровень безработицы — с 34,8% до 45,3%, что "является одним из самых высоких показателей в мире". "Рост численности населения и рабочей силы в условиях нехватки рабочих мест привели к тому, что оказались потеряны целые поколения обедневших, неквалифицированных и утративших квалификацию работников", - подчеркивает ЮНКТАД. В докладе добавляется, что на момент создания Палестинской национальной администрации в 1994 году уровень жизни в секторе Газа был "примерно таким же", как на Западном берегу, а соотношение ВВП на душу населения в секторе Газа и на Западном берегу составляло 97%. "С началом действия ограничений и закрытием границ в 2007 году этот показатель снизился до 44%, а в 2021 году достиг рекордно низкого уровня — 27,7%. В экономике сектора Газа произошел значительный структурный перекос из-за ограничений на передвижение, ограниченного доступа к импортным ресурсам, разрушения производственной базы и полуавтаркической изоляции от внутреннего и мирового рынков", - уточняют в ООН. В 2007 году, когда ХАМАС взял контроль над сектором Газа, Израиль начал блокаду и ввел эмбарго: импорт товаров, в том числе топлива, сократился до гуманитарного минимума, а экспорт товаров из сектора Газа был запрещен. В течение следующих 16 лет характер ограничений менялся, но в целом ситуация не изменилась. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231025/gaza-1905107695.html

https://ria.ru/20231025/gaza-1905060428.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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оон, хамас, юнктад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина