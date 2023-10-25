https://ria.ru/20231025/blokada-1905123886.html

Суд удовлетворил иск правительства Крыма к Украине из-за водной блокады

Суд удовлетворил иск правительства Крыма к Украине из-за водной блокады - РИА Новости, 25.10.2023

Суд удовлетворил иск правительства Крыма к Украине из-за водной блокады

Арбитражный суд республики Крым удовлетворил в полном объеме первый иск о водной блокаде полуострова к властям Украины, сообщил первый заместитель главы... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:31

2023-10-25T12:31

2023-10-25T12:40

украина

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Арбитражный суд республики Крым удовлетворил в полном объеме первый иск о водной блокаде полуострова к властям Украины, сообщил первый заместитель главы Госсовета Крыма Ефим Фикс.Арбитражный суд Крыма рассматривал в закрытом режиме первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Сумма претензий - около 153 миллиардов рублей, но общий ущерб властями оценивается в более чем 4 триллиона рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала."Суд принял решение исковое заявление удовлетворить в полном объеме", - сообщил журналистам Фикс.Суд взыскал с ответчиков в казну Крыма убытки в размере 152 миллиарда 622 миллиона 372 тысячи 67 рублей, а также 200 тысяч рублей пошлины, добавил он.

https://ria.ru/20230922/krym-1897925294.html

украина

россия

республика крым

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украина, россия, республика крым