https://ria.ru/20231025/blinken-1905185082.html

Блинкен попросил премьера Катара смягчить риторику "Аль-Джазиры", пишут СМИ

Блинкен попросил премьера Катара смягчить риторику "Аль-Джазиры", пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023

Блинкен попросил премьера Катара смягчить риторику "Аль-Джазиры", пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал "Аль-Джазира" с тем, чтобы тот "смягчил риторику"... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:04

2023-10-25T16:04

2023-10-25T16:05

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал "Аль-Джазира" с тем, чтобы тот "смягчил риторику" относительно палестино-израильского конфликта, пишет в среду канал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По его информации, с таким запросом глава американской дипломатии выступил около двух недель назад, а в понедельник проинформировал о своем шаге лидеров еврейской общины в США. Как утверждает портал, в администрации США обеспокоены тем, что конфликт между Израилем и палестинским движением "Хамас" из-за неоднозначных, по мнению Вашингтона, трактовок "Аль-Джазиры" может получить новый, еще более масштабный виток. Телеканал напрямую финансируется правительством Катара, хотя сам утверждает, что работает независимо, отмечает Axios. Израиль ранее обвинил телестанцию в том, что она выступает "рупором пропаганды" ХАМАС. При этом, как следует из публикации, Блинкен в беседе с премьер-министром Катара попросил страну "снизить громкость репортажей "Аль-Джазиры", поскольку те полны подстрекательства в отношении Израиля". Каких-либо конкретных примеров такой риторики госсекретарь США не привел, пишет портал. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231020/al-dzhazira-1904091082.html

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в мире, израиль, энтони блинкен, катар, сша, владимир путин, оон, хамас