https://ria.ru/20231025/biometriya-1905097103.html

На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме

На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме - РИА Новости, 25.10.2023

На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме

Пользователи приложения "Госуслуги Биометрия" теперь могут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате, без использования загранпаспорта нового поколения -... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:36

2023-10-25T10:36

2023-10-25T10:48

технологии

россия

госуслуги

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пользователи приложения "Госуслуги Биометрия" теперь могут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате, без использования загранпаспорта нового поколения - для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы). "Пользователям приложения "Госуслуги Биометрия" стал доступен упрощенный способ дистанционной регистрации биометрии – без использования загранпаспорта нового поколения. Для этого достаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и смартфона, чтобы сделать фотографию и записать голос", - говорится в сообщении. Новый способ регистрации появился в обновленной версии мобильного приложения. Для того, чтобы зарегистрироваться в упрощенном формате, нужно выбрать вариант "регистрация биометрии без загранпаспорта" в приложении, сфотографироваться и произнести три последовательности цифр, представленных на экране. В ЦБТ отметили, что запись голоса потребуется только в том случае, если пользователь хочет в будущем получить доступ к сервисам с идентификацией по голосу. Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться. Для того, чтобы получить доступ к большему количеству услуг, пользователям нужно зарегистрировать стандартную (с использованием загранпаспорта нового поколения) или подтвержденную (в отделении банка) биометрию. "Теперь доступ к базовым услугам можно получить без загранпаспорта и похода в банк. Это существенно упрощает процесс регистрации новых пользователей и делает сервисы более доступными для почти 100 миллионов граждан, имеющих подтвержденную запись на портале госуслуг" - прокомментировал генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

https://ria.ru/20231020/avtorizatsiya-1904135920.html

https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, госуслуги