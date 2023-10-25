https://ria.ru/20231025/biometriya-1905097103.html
На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме
На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме - РИА Новости, 25.10.2023
На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме
Пользователи приложения "Госуслуги Биометрия" теперь могут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате, без использования загранпаспорта нового поколения -... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:36
2023-10-25T10:36
2023-10-25T10:48
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пользователи приложения "Госуслуги Биометрия" теперь могут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате, без использования загранпаспорта нового поколения - для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы). "Пользователям приложения "Госуслуги Биометрия" стал доступен упрощенный способ дистанционной регистрации биометрии – без использования загранпаспорта нового поколения. Для этого достаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и смартфона, чтобы сделать фотографию и записать голос", - говорится в сообщении. Новый способ регистрации появился в обновленной версии мобильного приложения. Для того, чтобы зарегистрироваться в упрощенном формате, нужно выбрать вариант "регистрация биометрии без загранпаспорта" в приложении, сфотографироваться и произнести три последовательности цифр, представленных на экране. В ЦБТ отметили, что запись голоса потребуется только в том случае, если пользователь хочет в будущем получить доступ к сервисам с идентификацией по голосу. Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться. Для того, чтобы получить доступ к большему количеству услуг, пользователям нужно зарегистрировать стандартную (с использованием загранпаспорта нового поколения) или подтвержденную (в отделении банка) биометрию. "Теперь доступ к базовым услугам можно получить без загранпаспорта и похода в банк. Это существенно упрощает процесс регистрации новых пользователей и делает сервисы более доступными для почти 100 миллионов граждан, имеющих подтвержденную запись на портале госуслуг" - прокомментировал генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.
https://ria.ru/20231020/avtorizatsiya-1904135920.html
https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html
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технологии, россия, госуслуги
Технологии, Россия, Госуслуги
На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме
На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию без загранпаспорта
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пользователи приложения "Госуслуги Биометрия" теперь могут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате, без использования загранпаспорта нового поколения - для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы).
"Пользователям приложения "Госуслуги Биометрия" стал доступен упрощенный способ дистанционной регистрации биометрии – без использования загранпаспорта нового поколения. Для этого достаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и смартфона, чтобы сделать фотографию и записать голос", - говорится в сообщении.
Новый способ регистрации появился в обновленной версии мобильного приложения.
Для того, чтобы зарегистрироваться в упрощенном формате, нужно выбрать вариант "регистрация биометрии без загранпаспорта" в приложении, сфотографироваться и произнести три последовательности цифр, представленных на экране. В ЦБТ отметили, что запись голоса потребуется только в том случае, если пользователь хочет в будущем получить доступ к сервисам с идентификацией по голосу.
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Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться. Для того, чтобы получить доступ к большему количеству услуг, пользователям нужно зарегистрировать стандартную (с использованием загранпаспорта нового поколения) или подтвержденную (в отделении банка) биометрию.
"Теперь доступ к базовым услугам можно получить без загранпаспорта и похода в банк. Это существенно упрощает процесс регистрации новых пользователей и делает сервисы более доступными для почти 100 миллионов граждан, имеющих подтвержденную запись на портале госуслуг" - прокомментировал генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.
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