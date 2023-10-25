https://ria.ru/20231025/bespilotniki-1905067272.html

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 25.10.2023

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника

Системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T06:15

2023-10-25T06:15

2023-10-25T06:21

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

брянский район

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html

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брянская область, безопасность, александр богомаз, брянский район, россия