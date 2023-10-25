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В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 25.10.2023 (обновлено: 07:18 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/bespilotnik-1905068566.html
В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском
В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском - РИА Новости, 25.10.2023
В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском
Ночью пресечена попытка киевского режима совершить атаку четырьмя БПЛА, все вражеские беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны в небе над... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:06
2023-10-25T07:18
россия
брянская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ночью пресечена попытка киевского режима совершить атаку четырьмя БПЛА, все вражеские беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны в небе над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку четырьмя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html
россия
брянская область
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россия, брянская область
Россия, Брянская область, Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском

Минобороны: ПВО уничтожила в Брянской области четыре БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ночью пресечена попытка киевского режима совершить атаку четырьмя БПЛА, все вражеские беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны в небе над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку четырьмя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник
24 октября, 13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская область
 
 
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