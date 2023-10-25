https://ria.ru/20231025/bespilotnik-1905068566.html

В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском

В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском - РИА Новости, 25.10.2023

В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотников под Брянском

Ночью пресечена попытка киевского режима совершить атаку четырьмя БПЛА, все вражеские беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны в небе над... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:06

2023-10-25T07:06

2023-10-25T07:18

россия

брянская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ночью пресечена попытка киевского режима совершить атаку четырьмя БПЛА, все вражеские беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны в небе над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку четырьмя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html

россия

брянская область

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россия, брянская область