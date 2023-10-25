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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на военную базу США в Сирии - РИА Новости, 25.10.2023
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01:01 25.10.2023 (обновлено: 01:20 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/baza-1905056993.html
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на военную базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на военную базу США в Сирии - РИА Новости, 25.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на военную базу США в Сирии
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:01
2023-10-25T01:20
ирак
сша
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ближний восток
патрик райдер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии.&quot;Бойцы исламского сопротивления в Ираке обстреляли американскую оккупационную базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки и поразили ее прямым попаданием&quot;, - говорится в заявлении группировки.Накануне "Исламское сопротивление Ирака" атаковало беспилотниками две военные базы США в Сирии — "Аль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор и базу в Эш-Шаддаде. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке получили ранения более 20 американских военнослужащих.Во вторник представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские войска за последнюю неделю по меньшей мере десять раз подвергались атакам в Ираке и три — в Сирии с применением ракет и беспилотников.США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство*" запрещена в России). И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в САР действуют без разрешения Дамаска.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231019/obstrel-1903961791.html
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ирак, сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ближний восток, патрик райдер, министерство обороны сша
Ирак, США, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ближний Восток, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на военную базу США в Сирии

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США на северо-востоке Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии.
«

"Бойцы исламского сопротивления в Ираке обстреляли американскую оккупационную базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки и поразили ее прямым попаданием", - говорится в заявлении группировки.

Накануне "Исламское сопротивление Ирака" атаковало беспилотниками две военные базы США в Сирии — "Аль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор и базу в Эш-Шаддаде. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке получили ранения более 20 американских военнослужащих.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"
19 октября, 23:09
Во вторник представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские войска за последнюю неделю по меньшей мере десять раз подвергались атакам в Ираке и три — в Сирии с применением ракет и беспилотников.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство*" запрещена в России). И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в САР действуют без разрешения Дамаска.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пехотинцы армии США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна
24 октября, 23:39
 
ИракСШАСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБлижний ВостокПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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