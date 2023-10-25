https://ria.ru/20231025/bayden-1905270791.html
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США - РИА Новости, 25.10.2023
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США
Президент США Джо Байден просит конгресс выделить 6 миллиардов долларов на усиление энергобезопасности, включая увеличение мощностей по обогащению урана,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:55
2023-10-25T23:55
2023-10-25T23:55
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден просит конгресс выделить 6 миллиардов долларов на усиление энергобезопасности, включая увеличение мощностей по обогащению урана, следует из опубликованного президентской администрацией документа. "Американская безопасность и энергетическая независимость - 6 миллиардов долларов", - указано в таблице запроса к конгрессменам. В частности, указанная сумма включает 2,2 миллиарда долларов, которые планируется направить по линии минэнерго США на "долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана".
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905059492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, в мире
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США
Байден запросил у конгресса шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США