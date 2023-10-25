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Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США - РИА Новости, 25.10.2023
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23:55 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/bayden-1905270791.html
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США - РИА Новости, 25.10.2023
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США
Президент США Джо Байден просит конгресс выделить 6 миллиардов долларов на усиление энергобезопасности, включая увеличение мощностей по обогащению урана,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:55
2023-10-25T23:55
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден просит конгресс выделить 6 миллиардов долларов на усиление энергобезопасности, включая увеличение мощностей по обогащению урана, следует из опубликованного президентской администрацией документа. "Американская безопасность и энергетическая независимость - 6 миллиардов долларов", - указано в таблице запроса к конгрессменам. В частности, указанная сумма включает 2,2 миллиарда долларов, которые планируется направить по линии минэнерго США на "долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана".
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США

Байден запросил у конгресса шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден просит конгресс выделить 6 миллиардов долларов на усиление энергобезопасности, включая увеличение мощностей по обогащению урана, следует из опубликованного президентской администрацией документа.
«
"Американская безопасность и энергетическая независимость - 6 миллиардов долларов", - указано в таблице запроса к конгрессменам.
В частности, указанная сумма включает 2,2 миллиарда долларов, которые планируется направить по линии минэнерго США на "долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю
25 октября, 01:55
 
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