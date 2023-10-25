Рейтинг@Mail.ru
Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/bayden-1905268538.html
Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине
Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 25.10.2023
Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине
Читатели Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за подготовку нового многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:16
2023-10-25T23:16
политика
украина
израиль
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897940566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_798120ce63e8f03a1b1775cfe2e23ec5.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за подготовку нового многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю."Кто-нибудь, скажите ему, что деньги на деревьях не растут", — возмутилась LUCY BRUNSON."Джо, Джо, мы поддерживаем двух союзников, ведущих дорогостоящие войны, которым не видно конца. И сегодня мы платим почти 700 миллиардов долларов одних процентов на наш национальный долг. А ты в такой ситуации хочешь ввести дополнительные миллиардные траты? Остановись, Джо, отдохни", — написал JSSargent."Текущий дефицит бюджета у Байдена рекордный! Проценты достигли исторического максимума, а высокие процентные ставки ввергнут нас в гибельный водоворот", — предположил Canuck09."50 миллиардов сюда, 50 миллиардов туда, 50 миллиардов еще куда-нибудь. Либералы раздают чужие деньги как конфеты на Хеллоуин", — пишет пользователь Red Wave."Наши дети в Средиземноморье сбивают ракеты и беспилотники, которые летят не на нас и не на них. Каких событий мы ждем здесь? Мы ввязываемся в войну, которая не имеет к нам отношения. А когда они начнут убивать наших детей, мы захотим око за око, зуб за зуб", — отметила Donna Rogers.Ранее Washington Post сообщила, что глава Белого дома готовит предложение о выделении примерно 50 миллиардов долларов на неотложные внутренние потребности, о чем рассказали два осведомленных источника. Несколькими днями ранее он объявил, что направит запрос примерно на сто миллиардов долларов для урегулирования кризисов на Украине и в Израиле, а также для решения других приоритетных международных проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231025/nato-1905261881.html
https://ria.ru/20231025/nato-1905182732.html
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897940566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a03ade741f31ae3cfd6d78202b4b8c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, израиль, джо байден
Политика, Украина, Израиль, Джо Байден

Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за подготовку нового многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю.
"Кто-нибудь, скажите ему, что деньги на деревьях не растут", — возмутилась LUCY BRUNSON.
«
"Джо, Джо, мы поддерживаем двух союзников, ведущих дорогостоящие войны, которым не видно конца. И сегодня мы платим почти 700 миллиардов долларов одних процентов на наш национальный долг. А ты в такой ситуации хочешь ввести дополнительные миллиардные траты? Остановись, Джо, отдохни", — написал JSSargent.
"Текущий дефицит бюджета у Байдена рекордный! Проценты достигли исторического максимума, а высокие процентные ставки ввергнут нас в гибельный водоворот", — предположил Canuck09.
"50 миллиардов сюда, 50 миллиардов туда, 50 миллиардов еще куда-нибудь. Либералы раздают чужие деньги как конфеты на Хеллоуин", — пишет пользователь Red Wave.
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы
25 октября, 21:57
"Наши дети в Средиземноморье сбивают ракеты и беспилотники, которые летят не на нас и не на них. Каких событий мы ждем здесь? Мы ввязываемся в войну, которая не имеет к нам отношения. А когда они начнут убивать наших детей, мы захотим око за око, зуб за зуб", — отметила Donna Rogers.
Ранее Washington Post сообщила, что глава Белого дома готовит предложение о выделении примерно 50 миллиардов долларов на неотложные внутренние потребности, о чем рассказали два осведомленных источника. Несколькими днями ранее он объявил, что направит запрос примерно на сто миллиардов долларов для урегулирования кризисов на Украине и в Израиле, а также для решения других приоритетных международных проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе
25 октября, 15:55
 
ПолитикаУкраинаИзраильДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала