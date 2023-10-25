https://ria.ru/20231025/bayden-1905268538.html

Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине

Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 25.10.2023

Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине

Читатели Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за подготовку нового многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T23:16

2023-10-25T23:16

2023-10-25T23:16

политика

украина

израиль

джо байден

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за подготовку нового многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю."Кто-нибудь, скажите ему, что деньги на деревьях не растут", — возмутилась LUCY BRUNSON."Джо, Джо, мы поддерживаем двух союзников, ведущих дорогостоящие войны, которым не видно конца. И сегодня мы платим почти 700 миллиардов долларов одних процентов на наш национальный долг. А ты в такой ситуации хочешь ввести дополнительные миллиардные траты? Остановись, Джо, отдохни", — написал JSSargent."Текущий дефицит бюджета у Байдена рекордный! Проценты достигли исторического максимума, а высокие процентные ставки ввергнут нас в гибельный водоворот", — предположил Canuck09."50 миллиардов сюда, 50 миллиардов туда, 50 миллиардов еще куда-нибудь. Либералы раздают чужие деньги как конфеты на Хеллоуин", — пишет пользователь Red Wave."Наши дети в Средиземноморье сбивают ракеты и беспилотники, которые летят не на нас и не на них. Каких событий мы ждем здесь? Мы ввязываемся в войну, которая не имеет к нам отношения. А когда они начнут убивать наших детей, мы захотим око за око, зуб за зуб", — отметила Donna Rogers.Ранее Washington Post сообщила, что глава Белого дома готовит предложение о выделении примерно 50 миллиардов долларов на неотложные внутренние потребности, о чем рассказали два осведомленных источника. Несколькими днями ранее он объявил, что направит запрос примерно на сто миллиардов долларов для урегулирования кризисов на Украине и в Израиле, а также для решения других приоритетных международных проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231025/nato-1905261881.html

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политика, украина, израиль, джо байден