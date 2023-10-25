Рейтинг@Mail.ru
Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/bayden-1905261341.html
Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво
Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво - РИА Новости, 25.10.2023
Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво
Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для возвращения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта к "статус-кво", который существовал... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:54
2023-10-25T21:54
в мире
израиль
россия
ближний восток
джо байден
энтони альбанезе
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa6ad5afae5a65fcfa3d4497bf4a352f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для возвращения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта к "статус-кво", который существовал до нападения ХАМАС. По его словам, это означает, что у ХАМАС не должно остаться возможности "терроризировать" Израиль, а для обеих ближневосточного сторон должен быть очерчен путь к миру, который, с точки зрения президента, предполагает реализацию формулы "два государства для двух народов". "Нет возврата к статус-кво, который существовал на 6 октября. Это означает необходимость гарантировать, что у ХАМАС больше не будет возможности терроризировать Израиль и использовать палестинское гражданское население в качестве живого щита", - сказал Байден на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС 7 октября атаковало армейские объекты и населенные пункты на юге Израиля, убиты не менее 1,4 тысячи человек, включая женщин, детей и стариков, в плен попали порядка 220. Израиль в ответ наносит ракетно-бомбовые удары по палестинскому анклаву, где счет погибшим, в том числе среди мирных жителей, идет на тысячи и готовится к наземному вторжению для свержения ХАМАС. "Это также означает, что, когда конфликт закончится, должно появиться видение, куда двигаться дальше. С моей точки зрения, это должно быть двугосударственное решение", - добавил американский президент. Будущее, по словам Байдена, предполагает большую интегрированность Израиля в ближневосточный регион при понимании, что частью этого будущего должны быть и "устремления палестинского народа". Подтвердив признание права Израиля на самозащиту, Байден призвал его сделать все, чтобы защитить "жизни невинных мирных граждан". Он осудил нападения "экстремистски настроенных" еврейских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и потребовал их остановить. МИД России ранее призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231025/bayden-1905259500.html
израиль
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800183_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d9587958982fba1069a9699fe1ad44b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, ближний восток, джо байден, энтони альбанезе, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Джо Байден, Энтони Альбанезе, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво

Байден: Палестина и Израиль должны создать "два государства для двух народов"

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для возвращения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта к "статус-кво", который существовал до нападения ХАМАС.
По его словам, это означает, что у ХАМАС не должно остаться возможности "терроризировать" Израиль, а для обеих ближневосточного сторон должен быть очерчен путь к миру, который, с точки зрения президента, предполагает реализацию формулы "два государства для двух народов".
«
"Нет возврата к статус-кво, который существовал на 6 октября. Это означает необходимость гарантировать, что у ХАМАС больше не будет возможности терроризировать Израиль и использовать палестинское гражданское население в качестве живого щита", - сказал Байден на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС 7 октября атаковало армейские объекты и населенные пункты на юге Израиля, убиты не менее 1,4 тысячи человек, включая женщин, детей и стариков, в плен попали порядка 220. Израиль в ответ наносит ракетно-бомбовые удары по палестинскому анклаву, где счет погибшим, в том числе среди мирных жителей, идет на тысячи и готовится к наземному вторжению для свержения ХАМАС.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Байден рассказал о разговоре с Нетаньяху о военной операции в Газе
25 октября, 21:39
«
"Это также означает, что, когда конфликт закончится, должно появиться видение, куда двигаться дальше. С моей точки зрения, это должно быть двугосударственное решение", - добавил американский президент.
Будущее, по словам Байдена, предполагает большую интегрированность Израиля в ближневосточный регион при понимании, что частью этого будущего должны быть и "устремления палестинского народа". Подтвердив признание права Израиля на самозащиту, Байден призвал его сделать все, чтобы защитить "жизни невинных мирных граждан". Он осудил нападения "экстремистски настроенных" еврейских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и потребовал их остановить.
МИД России ранее призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокДжо БайденЭнтони АльбанезеВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала