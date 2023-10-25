https://ria.ru/20231025/bayden-1905261341.html

Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво

Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво - РИА Новости, 25.10.2023

Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво

Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для возвращения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта к "статус-кво", который существовал... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T21:54

2023-10-25T21:54

2023-10-25T21:54

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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для возвращения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта к "статус-кво", который существовал до нападения ХАМАС. По его словам, это означает, что у ХАМАС не должно остаться возможности "терроризировать" Израиль, а для обеих ближневосточного сторон должен быть очерчен путь к миру, который, с точки зрения президента, предполагает реализацию формулы "два государства для двух народов". "Нет возврата к статус-кво, который существовал на 6 октября. Это означает необходимость гарантировать, что у ХАМАС больше не будет возможности терроризировать Израиль и использовать палестинское гражданское население в качестве живого щита", - сказал Байден на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС 7 октября атаковало армейские объекты и населенные пункты на юге Израиля, убиты не менее 1,4 тысячи человек, включая женщин, детей и стариков, в плен попали порядка 220. Израиль в ответ наносит ракетно-бомбовые удары по палестинскому анклаву, где счет погибшим, в том числе среди мирных жителей, идет на тысячи и готовится к наземному вторжению для свержения ХАМАС. "Это также означает, что, когда конфликт закончится, должно появиться видение, куда двигаться дальше. С моей точки зрения, это должно быть двугосударственное решение", - добавил американский президент. Будущее, по словам Байдена, предполагает большую интегрированность Израиля в ближневосточный регион при понимании, что частью этого будущего должны быть и "устремления палестинского народа". Подтвердив признание права Израиля на самозащиту, Байден призвал его сделать все, чтобы защитить "жизни невинных мирных граждан". Он осудил нападения "экстремистски настроенных" еврейских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и потребовал их остановить. МИД России ранее призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, ближний восток, джо байден, энтони альбанезе, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году