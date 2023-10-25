https://ria.ru/20231025/batalon-1905194015.html

Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне

Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне - РИА Новости, 25.10.2023

Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне

Командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне стал Руслан Геремеев, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:38

2023-10-25T16:38

2023-10-25T17:14

безопасность

россия

руслан геремеев

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 25 окт — РИА Новости. Командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне стал Руслан Геремеев, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов."По инициативе <…> главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова идет формирование нового батальона Министерства обороны, который будет носить имя одного из известнейших и выдающихся чеченцев, первого имама Кавказа шейха Мансура! <…> Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев", — написал он в Telegram-канале.Делимханов поздравил Геремеева с назначением, назвав его "достойным представителем команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова", который "мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи". Ранее Рамзан Кадыров объявил о формировании в республике нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура.В марте 2022 года глава Чечни сообщил о том, что Геремеев получил ранение при освобождении Мариуполя. Кадыров навещал его в госпитале и отмечал, что тот идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, руслан геремеев, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф