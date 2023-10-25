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Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне - РИА Новости, 25.10.2023
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16:38 25.10.2023 (обновлено: 17:14 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/batalon-1905194015.html
Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне
Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне - РИА Новости, 25.10.2023
Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне
Командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне стал Руслан Геремеев, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:38
2023-10-25T17:14
безопасность
россия
руслан геремеев
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 25 окт — РИА Новости. Командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне стал Руслан Геремеев, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов."По инициативе &lt;…&gt; главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова идет формирование нового батальона Министерства обороны, который будет носить имя одного из известнейших и выдающихся чеченцев, первого имама Кавказа шейха Мансура! &lt;…&gt; Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев", — написал он в Telegram-канале.Делимханов поздравил Геремеева с назначением, назвав его "достойным представителем команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова", который "мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи". Ранее Рамзан Кадыров объявил о формировании в республике нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура.В марте 2022 года глава Чечни сообщил о том, что Геремеев получил ранение при освобождении Мариуполя. Кадыров навещал его в госпитале и отмечал, что тот идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй.
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безопасность, россия, руслан геремеев, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Руслан Геремеев, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ
Руслан Геремеев стал командиром нового батальона ВС России в Чечне

Руслан Геремеев возглавил батальон имени шейха Мансура, формируемый в Чечне

© Kadyrov_95/TelegramРуслан Геремеев во время водружения флага над зданием администрации Мариуполя
Руслан Геремеев во время водружения флага над зданием администрации Мариуполя
© Kadyrov_95/Telegram
Руслан Геремеев во время водружения флага над зданием администрации Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 окт — РИА Новости. Командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне стал Руслан Геремеев, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
"По инициативе <…> главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова идет формирование нового батальона Министерства обороны, который будет носить имя одного из известнейших и выдающихся чеченцев, первого имама Кавказа шейха Мансура! <…> Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев", — написал он в Telegram-канале.
Делимханов поздравил Геремеева с назначением, назвав его "достойным представителем команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова", который "мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи".
Ранее Рамзан Кадыров объявил о формировании в республике нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура.
В марте 2022 года глава Чечни сообщил о том, что Геремеев получил ранение при освобождении Мариуполя. Кадыров навещал его в госпитале и отмечал, что тот идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй.
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БезопасностьРоссияРуслан ГеремеевЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФ
 
 
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