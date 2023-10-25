https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905092482.html
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector
Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявила на брифинге в среду официальный представитель... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:25
2023-10-25T10:25
2023-10-25T10:33
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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай всегда выступал за укрепление сотрудничества международного сообщества и совместное обеспечение безопасности трансграничной инфраструктуры, это важный вопрос", - заявила дипломат.Говоря об инциденте с повреждением газопровода Balticconnector, Мао Нин сказала, что "Китай поддерживает беспрепятственное взаимодействие с Финляндией и другими сторонами".Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html
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в мире, китай, финляндия, гонконг, balticconnector, саули ниинисте, эстония, мао нин
В мире, Китай, Финляндия, Гонконг, Balticconnector, Саули Ниинисте, Эстония, Мао Нин
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector
МИД КНР: Пекин контактирует с Хельсинки по ЧП с газопроводом Balticconnector