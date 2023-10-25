https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905092482.html

В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector

В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023

В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector

Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявила на брифинге в среду официальный представитель... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:25

2023-10-25T10:25

2023-10-25T10:33

в мире

китай

финляндия

гонконг

balticconnector

саули ниинисте

эстония

мао нин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904995513_0:0:792:446_1920x0_80_0_0_4d554164b0abd09c1e73e828de74bd08.jpg

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай всегда выступал за укрепление сотрудничества международного сообщества и совместное обеспечение безопасности трансграничной инфраструктуры, это важный вопрос", - заявила дипломат.Говоря об инциденте с повреждением газопровода Balticconnector, Мао Нин сказала, что "Китай поддерживает беспрепятственное взаимодействие с Финляндией и другими сторонами".Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

китай

финляндия

гонконг

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, финляндия, гонконг, balticconnector, саули ниинисте, эстония, мао нин