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В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023
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10:25 25.10.2023 (обновлено: 10:33 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905092482.html
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector
Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявила на брифинге в среду официальный представитель... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:25
2023-10-25T10:33
в мире
китай
финляндия
гонконг
balticconnector
саули ниинисте
эстония
мао нин
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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай всегда выступал за укрепление сотрудничества международного сообщества и совместное обеспечение безопасности трансграничной инфраструктуры, это важный вопрос", - заявила дипломат.Говоря об инциденте с повреждением газопровода Balticconnector, Мао Нин сказала, что "Китай поддерживает беспрепятственное взаимодействие с Финляндией и другими сторонами".Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html
китай
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в мире, китай, финляндия, гонконг, balticconnector, саули ниинисте, эстония, мао нин
В мире, Китай, Финляндия, Гонконг, Balticconnector, Саули Ниинисте, Эстония, Мао Нин
В МИД Китая заявили о контактах с Финляндией по инциденту с Balticconnector

МИД КНР: Пекин контактирует с Хельсинки по ЧП с газопроводом Balticconnector

© Фото : Пограничная охрана ФинляндииПовреждения газопровода Balticconnector
Повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Пограничная охрана Финляндии
Повреждения газопровода Balticconnector
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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Китай всегда выступал за укрепление сотрудничества международного сообщества и совместное обеспечение безопасности трансграничной инфраструктуры, это важный вопрос", - заявила дипломат.
Говоря об инциденте с повреждением газопровода Balticconnector, Мао Нин сказала, что "Китай поддерживает беспрепятственное взаимодействие с Финляндией и другими сторонами".
Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"
23 октября, 11:02
 
В миреКитайФинляндияГонконгBalticconnectorСаули НиинистеЭстонияМао Нин
 
 
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