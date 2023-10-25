https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html

Эксперт рассказал, как судно из Китая могло повредить Balticconnector

Эксперт рассказал, как судно из Китая могло повредить Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023

Эксперт рассказал, как судно из Китая могло повредить Balticconnector

Контейнеровоз под флагом Гонконга мог повредить газопровод Balticconnector, попытавшись встать на якорную стоянку в неположенном месте в чрезвычайных... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:17

2023-10-25T09:17

2023-10-25T16:08

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БАНГКОК, 25 окт — РИА Новости. Контейнеровоз под флагом Гонконга мог повредить газопровод Balticconnector, попытавшись встать на якорную стоянку в неположенном месте в чрезвычайных обстоятельствах, сказал РИА Новости эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-портала "Морской бюллетень" Михаил Войтенко. "Судя по тому, как сухогруз двигался на переходе из Балтийска в Санкт-Петербург, а также судя по фотографии, снятой в Санкт-Петербурге, на которой видно, что якорь на правом борту отсутствует, то есть, видимо, потерян, и что на правом борту обрушены стояки с контейнерами, можно предположить, что судно попало в какую-то критическую ситуацию, потеряло несколько контейнеров, которые упали в море, и команда попыталась встать на якорную стоянку, чтобы остановить дальнейшее обрушение контейнеров", — сказал он.По словам Войтенко, контейнеровоз, скорее всего, пытался укрыться от непогоды и встать на якорь там, где запрещена стоянка. Он указал, что маршрут контейнеровоза проходил через такую зону."Если там действительно произошло ЧП с контейнерами, то экипаж, даже зная, что находится в зоне, где запрещены якорные стоянки, мог все равно решить отдать якорь, чтобы хоть как-то зацепиться за грунт и прекратить падение контейнеров с палубы", — предположил эксперт. Он уточнил, что зона с запретом якорных стоянок, через которую проходил сухогруз, находится как раз над местом залегания газопровода Balticconnector и системы телекоммуникационных кабелей, проложенных по дну. "А когда стали поднимать якорь, поняли, что он очень плотно за что-то зацепился. Наверно, посмотрели по карте, увидели, что в этом месте проходит газопровод, и могли решить, что лучше просто избавиться от якоря и уйти скорее", — добавил Войтенко. Эксперт подчеркнул, что в таком случае у корабля не было "никаких недобрых намерений", а случившееся следует рассматривать как ЧП.Тем более такое развитие событий вероятно, так как на этом судне уже была похожая ситуация в ноябре 2021 года, когда с его палубы сорвалось несколько контейнеров в Бискайском заливе, уточнил собеседник агентства. "Тогда судно еще принадлежало сингапурской компании и ходило под кипрским флагом, порт приписки был Лимасол на Кипре. Данные об этом инциденте сохранились. А в июне 2023 года судно сменило владельца, флаг и порт приписки", — сказал Войтенко. Накануне Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что газопровод, предположительно, повредил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании. Утром 24 октября со дна подняли якорь, на котором есть следы, указывающие на контакт с трубой.По данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии вблизи газопровода находились пять судов, но ближе всех подошел именно этот контейнеровоз.Финские журналисты опубликовали фотографии Newnew Polar Bear, где видно, что левый якорь у судна отсутствует, а некоторые перевозимые контейнеры накренились.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможной причастности гонконгского судна к повреждению Balticconnector, заявила, что Китай и Финляндия уже взаимодействуют по вопросу ЧП. По ее словам, в тот момент судно осуществляло обычное плавание, никаких аномалий не зафиксировали. Представитель МИД выразила надежду на объективное расследование.Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html

https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html

https://ria.ru/20231023/knr-1904617262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, эстония, китай, саули ниинисте, мао нин, нато