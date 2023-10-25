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В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 25.10.2023
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19:19 25.10.2023 (обновлено: 19:33 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/avtomobili-1905240181.html
В России выросло производство легковых автомобилей
В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 25.10.2023
В России выросло производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре выросло в 2,7 раза в годовом выражении и на 29,8% к августу - до 64,3 тысячи штук, сообщает Росстат. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:19
2023-10-25T19:33
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре выросло в 2,7 раза в годовом выражении и на 29,8% к августу - до 64,3 тысячи штук, сообщает Росстат. “Выпуск легковых автомобилей в сентябре 2023 года составил 64,3 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в сентябре 2022 года, и на 29,8% больше, чем в августе 2023 года”, - сказано в материалах ведомства. В целом за январь-сентябрь в стране было выпущено 358 тысяч легковых машин - на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск грузовиков в сентябре составил 17,1 тысячи штук (рост на 45,2% в годовом выражении и на 28,6% в месячном). За девять месяцев производство грузовиков выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 118 тысяч. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в сентябре составил 2,2 тысячи штук (рост на 96,1% в годовом выражении и на 5,9% к августу). За январь-сентябрь произведено 15,3 тысячи таких автобусов (+79,4% в годовом выражении). Производство автобусов массой более 5 тонн в сентябре выросло на 7,2% в годовом выражении и на 4,9% в месячном - до 1,2 тысячи штук. За январь-сентябрь таких автобусов выпущено 9,7 тысячи (+7,6% в годовом выражении). “Двигателей внутреннего сгорания произведено 18,1 тыс. шт., что на 16,1% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 17,9% больше, чем в августе 2023 года. За январь-сентябрь 2023 года выпущено 148 тыс. ДВС, что на 16,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года”, - добавили в Росстате.
https://ria.ru/20231024/avtoprom-1904918996.html
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России выросло производство легковых автомобилей

Росстат: в России в сентябре производство легковых автомашин выросло в 2,7 раза

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкСоздание дизайна автомобиля LADA в студии дизайна компании ОАО "АвтоВАЗ"
Создание дизайна автомобиля LADA в студии дизайна компании ОАО АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Создание дизайна автомобиля LADA в студии дизайна компании ОАО "АвтоВАЗ" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре выросло в 2,7 раза в годовом выражении и на 29,8% к августу - до 64,3 тысячи штук, сообщает Росстат.
«
“Выпуск легковых автомобилей в сентябре 2023 года составил 64,3 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в сентябре 2022 года, и на 29,8% больше, чем в августе 2023 года”, - сказано в материалах ведомства.
В целом за январь-сентябрь в стране было выпущено 358 тысяч легковых машин - на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выпуск грузовиков в сентябре составил 17,1 тысячи штук (рост на 45,2% в годовом выражении и на 28,6% в месячном). За девять месяцев производство грузовиков выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 118 тысяч.
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Выпуск автобусов массой до 5 тонн в сентябре составил 2,2 тысячи штук (рост на 96,1% в годовом выражении и на 5,9% к августу). За январь-сентябрь произведено 15,3 тысячи таких автобусов (+79,4% в годовом выражении).
Производство автобусов массой более 5 тонн в сентябре выросло на 7,2% в годовом выражении и на 4,9% в месячном - до 1,2 тысячи штук. За январь-сентябрь таких автобусов выпущено 9,7 тысячи (+7,6% в годовом выражении).
«
“Двигателей внутреннего сгорания произведено 18,1 тыс. шт., что на 16,1% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 17,9% больше, чем в августе 2023 года. За январь-сентябрь 2023 года выпущено 148 тыс. ДВС, что на 16,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года”, - добавили в Росстате.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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