https://ria.ru/20231025/avtomobili-1905240181.html

В России выросло производство легковых автомобилей

В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 25.10.2023

В России выросло производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре выросло в 2,7 раза в годовом выражении и на 29,8% к августу - до 64,3 тысячи штук, сообщает Росстат. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:19

2023-10-25T19:19

2023-10-25T19:33

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре выросло в 2,7 раза в годовом выражении и на 29,8% к августу - до 64,3 тысячи штук, сообщает Росстат. “Выпуск легковых автомобилей в сентябре 2023 года составил 64,3 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в сентябре 2022 года, и на 29,8% больше, чем в августе 2023 года”, - сказано в материалах ведомства. В целом за январь-сентябрь в стране было выпущено 358 тысяч легковых машин - на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск грузовиков в сентябре составил 17,1 тысячи штук (рост на 45,2% в годовом выражении и на 28,6% в месячном). За девять месяцев производство грузовиков выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 118 тысяч. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в сентябре составил 2,2 тысячи штук (рост на 96,1% в годовом выражении и на 5,9% к августу). За январь-сентябрь произведено 15,3 тысячи таких автобусов (+79,4% в годовом выражении). Производство автобусов массой более 5 тонн в сентябре выросло на 7,2% в годовом выражении и на 4,9% в месячном - до 1,2 тысячи штук. За январь-сентябрь таких автобусов выпущено 9,7 тысячи (+7,6% в годовом выражении). “Двигателей внутреннего сгорания произведено 18,1 тыс. шт., что на 16,1% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 17,9% больше, чем в августе 2023 года. За январь-сентябрь 2023 года выпущено 148 тыс. ДВС, что на 16,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года”, - добавили в Росстате.

https://ria.ru/20231024/avtoprom-1904918996.html

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)