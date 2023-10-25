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Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана - РИА Новости, 25.10.2023
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21:28 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ataka-1905258864.html
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана - РИА Новости, 25.10.2023
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана
Президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:28
2023-10-25T21:28
в мире
цены на нефть
иран
сша
али хаменеи
ближний восток
джо байден
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны Ирана. "Мое предупреждение аятолле (Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - ред.) - если они продолжат действия против тех военнослужащих, то мы ответим, и ему следует быть готовым", - заявил Байден во время своего выступления в Белом доме. Американский президент добавил, что американские военные находятся на Ближнем Востоке не из-за текущей эскалации палестино-израильского конфликта, а размещены там для борьбы с террористическими группировками.
https://ria.ru/20231025/bayden-1905153030.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, али хаменеи, ближний восток, джо байден, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Али Хаменеи, Ближний Восток, Джо Байден, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана

Байден предупредил об ответе США в случае атак на своих военных со стороны Ирана

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны Ирана.
«
"Мое предупреждение аятолле (Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - ред.) - если они продолжат действия против тех военнослужащих, то мы ответим, и ему следует быть готовым", - заявил Байден во время своего выступления в Белом доме.
Американский президент добавил, что американские военные находятся на Ближнем Востоке не из-за текущей эскалации палестино-израильского конфликта, а размещены там для борьбы с террористическими группировками.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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25 октября, 14:18
 
В миреЦены на нефтьИранСШААли ХаменеиБлижний ВостокДжо БайденВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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