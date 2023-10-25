https://ria.ru/20231025/ataka-1905258864.html

Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана

Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана - РИА Новости, 25.10.2023

Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана

Президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T21:28

2023-10-25T21:28

2023-10-25T21:28

в мире

цены на нефть

иран

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али хаменеи

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны Ирана. "Мое предупреждение аятолле (Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - ред.) - если они продолжат действия против тех военнослужащих, то мы ответим, и ему следует быть готовым", - заявил Байден во время своего выступления в Белом доме. Американский президент добавил, что американские военные находятся на Ближнем Востоке не из-за текущей эскалации палестино-израильского конфликта, а размещены там для борьбы с террористическими группировками.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905153030.html

иран

сша

ближний восток

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