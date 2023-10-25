https://ria.ru/20231025/ataka-1905258864.html
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана - РИА Новости, 25.10.2023
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана
Президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:28
2023-10-25T21:28
2023-10-25T21:28
в мире
цены на нефть
иран
сша
али хаменеи
ближний восток
джо байден
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897940566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_798120ce63e8f03a1b1775cfe2e23ec5.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, со стороны Ирана. "Мое предупреждение аятолле (Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - ред.) - если они продолжат действия против тех военнослужащих, то мы ответим, и ему следует быть готовым", - заявил Байден во время своего выступления в Белом доме. Американский президент добавил, что американские военные находятся на Ближнем Востоке не из-за текущей эскалации палестино-израильского конфликта, а размещены там для борьбы с террористическими группировками.
https://ria.ru/20231025/bayden-1905153030.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897940566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a03ade741f31ae3cfd6d78202b4b8c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, сша, али хаменеи, ближний восток, джо байден, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Али Хаменеи, Ближний Восток, Джо Байден, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден предупредил об ответе в случае атак на ВС США со стороны Ирана
Байден предупредил об ответе США в случае атак на своих военных со стороны Ирана