https://ria.ru/20231025/atacms-1905157817.html

Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS

Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS - РИА Новости, 25.10.2023

Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS

Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении двух ракет ATACMS американского производства. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:29

2023-10-25T14:29

2023-10-25T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении двух ракет ATACMS американского производства."В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 в районах Красноармейска в Донецкой Народной Республике, Казачьих Лагерей в Херсонской области и Синельниково в Днепропетровской области. Также в зоне спецоперации удалось перехватить 51 беспилотник.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 105 районах. В частности, возле Серебрянки в ДНР успешно нанесен удар по командно-наблюдательному пункту 15-го полка украинской Нацгвардии.На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.

https://ria.ru/20231020/mid-1904088459.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия