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Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 25.10.2023 (обновлено: 14:54 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/atacms-1905157817.html
Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS
Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS - РИА Новости, 25.10.2023
Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS
Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении двух ракет ATACMS американского производства. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:29
2023-10-25T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении двух ракет ATACMS американского производства."В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 в районах Красноармейска в Донецкой Народной Республике, Казачьих Лагерей в Херсонской области и Синельниково в Днепропетровской области. Также в зоне спецоперации удалось перехватить 51 беспилотник.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 105 районах. В частности, возле Серебрянки в ДНР успешно нанесен удар по командно-наблюдательному пункту 15-го полка украинской Нацгвардии.На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
https://ria.ru/20231020/mid-1904088459.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские военные сбили две украинские ракеты ATACMS

Минобороны РФ впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении двух ракет ATACMS американского производства.
«
"В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 в районах Красноармейска в Донецкой Народной Республике, Казачьих Лагерей в Херсонской области и Синельниково в Днепропетровской области. Также в зоне спецоперации удалось перехватить 51 беспилотник.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 105 районах. В частности, возле Серебрянки в ДНР успешно нанесен удар по командно-наблюдательному пункту 15-го полка украинской Нацгвардии.
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В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией
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На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
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