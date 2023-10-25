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Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК - РИА Новости, 25.10.2023
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19:09 25.10.2023 (обновлено: 19:12 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/apk-1905239033.html
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК - РИА Новости, 25.10.2023
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК
Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:09
2023-10-25T19:12
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир Путин."(Предприятия), которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений — таких предприятий нужно нам побольше, потому что доля отечественных товаров подобных для улучшения и развития АПК, конечно, пока недостаточна", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК

Путин: нужно наращивать производство отечественных товаров для развития АПК

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир Путин.
"(Предприятия), которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений — таких предприятий нужно нам побольше, потому что доля отечественных товаров подобных для улучшения и развития АПК, конечно, пока недостаточна", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Путин прокомментировал развитие агропромышленного комплекса
8 октября, 00:13
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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