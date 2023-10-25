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Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК

Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК - РИА Новости, 25.10.2023

Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК

Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:09

2023-10-25T19:09

2023-10-25T19:12

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир Путин."(Предприятия), которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений — таких предприятий нужно нам побольше, потому что доля отечественных товаров подобных для улучшения и развития АПК, конечно, пока недостаточна", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20231008/razvitie-1901239153.html

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экономика, владимир путин, россия