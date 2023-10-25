https://ria.ru/20231025/apk-1905239033.html
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК - РИА Новости, 25.10.2023
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК
Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:09
2023-10-25T19:09
2023-10-25T19:12
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир Путин."(Предприятия), которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений — таких предприятий нужно нам побольше, потому что доля отечественных товаров подобных для улучшения и развития АПК, конечно, пока недостаточна", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20231008/razvitie-1901239153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК
Путин: нужно наращивать производство отечественных товаров для развития АПК
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир Путин.
"(Предприятия), которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений — таких предприятий нужно нам побольше, потому что доля отечественных товаров подобных для улучшения и развития АПК, конечно, пока недостаточна", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Путин прокомментировал развитие агропромышленного комплекса