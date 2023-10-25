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Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре - РИА Новости, 25.10.2023
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17:11 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/aliev-1905202455.html
Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре
Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре - РИА Новости, 25.10.2023
Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре не состоится. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:11
2023-10-25T17:11
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре не состоится. В среду спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября в Брюсселе встреча председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Пашиняна и Алиева не состоится из-за нехватки времени. "Такая встреча (была) предусмотрена. Но заявление и факт в том, что в октябре она не состоится. Предполагаю, причина в том, что президент Азербайджана не подтвердил свое участие в этой встрече", - сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте. Он добавил, что армянская сторона попытается получить разъяснения у европейских коллег. Пашинян добавил, что Армения готова продвигаться в мирном процессе и заявила о своем согласии на встречу. Он подчеркнул, что мирный процесс должен продвигаться на основе трех принципов, которые "нужно локализовать на земле". "Мы привержены мирной повестке и, надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Пашинян. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха с общей площадью 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявлял, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. Ранее Пашинян заявлял, что принципы мирного урегулирования, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указывал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. И третий принцип, по его словам, это открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре

Пашинян подтвердил, что его встреча с Алиевым в октябре не состоится

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре не состоится.
В среду спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября в Брюсселе встреча председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Пашиняна и Алиева не состоится из-за нехватки времени.
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"Такая встреча (была) предусмотрена. Но заявление и факт в том, что в октябре она не состоится. Предполагаю, причина в том, что президент Азербайджана не подтвердил свое участие в этой встрече", - сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте. Он добавил, что армянская сторона попытается получить разъяснения у европейских коллег.
Пашинян добавил, что Армения готова продвигаться в мирном процессе и заявила о своем согласии на встречу. Он подчеркнул, что мирный процесс должен продвигаться на основе трех принципов, которые "нужно локализовать на земле". "Мы привержены мирной повестке и, надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Пашинян.
В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха с общей площадью 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявлял, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. Ранее Пашинян заявлял, что принципы мирного урегулирования, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указывал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. И третий принцип, по его словам, это открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
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В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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