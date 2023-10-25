https://ria.ru/20231025/aliev-1905202455.html

Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре

Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре - РИА Новости, 25.10.2023

Пашинян подтвердил, что не встретится с Алиевым в октябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре не состоится. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:11

2023-10-25T17:11

2023-10-25T17:11

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770174_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_863043f451a085b0e3a3d12b0c4c99a7.jpg

ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре не состоится. В среду спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября в Брюсселе встреча председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Пашиняна и Алиева не состоится из-за нехватки времени. "Такая встреча (была) предусмотрена. Но заявление и факт в том, что в октябре она не состоится. Предполагаю, причина в том, что президент Азербайджана не подтвердил свое участие в этой встрече", - сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте. Он добавил, что армянская сторона попытается получить разъяснения у европейских коллег. Пашинян добавил, что Армения готова продвигаться в мирном процессе и заявила о своем согласии на встречу. Он подчеркнул, что мирный процесс должен продвигаться на основе трех принципов, которые "нужно локализовать на земле". "Мы привержены мирной повестке и, надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Пашинян. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха с общей площадью 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявлял, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. Ранее Пашинян заявлял, что принципы мирного урегулирования, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указывал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. И третий принцип, по его словам, это открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.

https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе