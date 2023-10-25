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Иран начал строительство новой АЭС "Карун" - РИА Новости, 25.10.2023
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Ядерные технологии
 
11:26 25.10.2023 (обновлено: 15:40 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/aes-1905108058.html
Иран начал строительство новой АЭС "Карун"
Иран начал строительство новой АЭС "Карун" - РИА Новости, 25.10.2023
Иран начал строительство новой АЭС "Карун"
Иран начал строительство новой атомной электростанции (АЭС) на западе страны под названием "Карун", заявил вице-президент исламской республики, глава... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:26
2023-10-25T15:40
ядерные технологии
иран
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иран начал строительство новой атомной электростанции (АЭС) на западе страны под названием "Карун", заявил вице-президент исламской республики, глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Tasnim. &quot;Начаты строительные работы по атомной электростанции &quot;Карун&quot;. Заключены контракты на внутреннее строительство инфраструктуры и обеспечение электростанции оборудованием&quot;, — уточнил он.По его словам, мощность новой станции составит 300 МВт.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием Москвы, подключили к национальной энергосистеме республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Возведение блока № 2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта для подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и № 3 АЭС "Бушер" рассчитан на десять лет.
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иран, россия, бушерская аэс
Ядерные технологии, Иран, Россия, Бушерская АЭС
Иран начал строительство новой АЭС "Карун"

Иран начал строительство новой АЭС "Карун" на западе страны

© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستانВ провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием Карун - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иран начал строительство новой атомной электростанции (АЭС) на западе страны под названием "Карун", заявил вице-президент исламской республики, глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Tasnim.
«

"Начаты строительные работы по атомной электростанции "Карун". Заключены контракты на внутреннее строительство инфраструктуры и обеспечение электростанции оборудованием", — уточнил он.

По его словам, мощность новой станции составит 300 МВт.
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستانВ провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием Карун
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان
1 из 2
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستانВ провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием Карун
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان
2 из 2
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان
1 из 2
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان
2 из 2
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием Москвы, подключили к национальной энергосистеме республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Возведение блока № 2 официально началось осенью 2019 года.
В конце 2021 года в интервью РИА Новости Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта для подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и № 3 АЭС "Бушер" рассчитан на десять лет.
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Ядерные технологииИранРоссияБушерская АЭС
 
 
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