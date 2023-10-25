Иран начал строительство новой АЭС "Карун"
Иран начал строительство новой АЭС "Карун" на западе страны
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستانВ провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иран начал строительство новой атомной электростанции (АЭС) на западе страны под названием "Карун", заявил вице-президент исламской республики, глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Tasnim.
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"Начаты строительные работы по атомной электростанции "Карун". Заключены контракты на внутреннее строительство инфраструктуры и обеспечение электростанции оборудованием", — уточнил он.
По его словам, мощность новой станции составит 300 МВт.
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستانВ провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
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© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستانВ провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
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В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
1 из 2
В провинции Хузестан на западе Ирана началось строительство атомной электростанции под названием "Карун"
2 из 2
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием Москвы, подключили к национальной энергосистеме республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Возведение блока № 2 официально началось осенью 2019 года.
В конце 2021 года в интервью РИА Новости Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта для подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и № 3 АЭС "Бушер" рассчитан на десять лет.