https://ria.ru/20231025/aes-1905108058.html

Иран начал строительство новой АЭС "Карун"

Иран начал строительство новой АЭС "Карун" - РИА Новости, 25.10.2023

Иран начал строительство новой АЭС "Карун"

Иран начал строительство новой атомной электростанции (АЭС) на западе страны под названием "Карун", заявил вице-президент исламской республики, глава... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:26

2023-10-25T11:26

2023-10-25T15:40

ядерные технологии

иран

россия

бушерская аэс

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иран начал строительство новой атомной электростанции (АЭС) на западе страны под названием "Карун", заявил вице-президент исламской республики, глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Tasnim. "Начаты строительные работы по атомной электростанции "Карун". Заключены контракты на внутреннее строительство инфраструктуры и обеспечение электростанции оборудованием", — уточнил он.По его словам, мощность новой станции составит 300 МВт.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием Москвы, подключили к национальной энергосистеме республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Возведение блока № 2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта для подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и № 3 АЭС "Бушер" рассчитан на десять лет.

https://ria.ru/20231023/aes-1904690055.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, бушерская аэс