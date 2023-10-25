https://ria.ru/20231025/aeroport-1905147146.html

Израиль атаковал взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо

Израиль атаковал взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо - РИА Новости, 25.10.2023

Израиль атаковал взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо

Израиль атаковал взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Алеппо в Сирии, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщила сирийская радиостанция Sham... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:56

2023-10-25T13:56

2023-10-25T14:18

в мире

израиль

алеппо

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Израиль атаковал взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Алеппо в Сирии, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.Ранее в среду минобороны Сирии заявило, что восемь сирийских военных погибли, семь ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии."Израиль совершил агрессию против взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Алеппо. Агрессия ограничилась материальным ущербом, жертв среди сотрудников аэропорта не зафиксировано", - говорится в сообщении радиостанции.В воскресенье министерство обороны Сирии сообщало, что аэропорты Дамаска и Алеппо вышли из строя в результате израильской атаки, были повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП). Все рейсы были перенаправлены в Латакию, сообщили сирийские власти.

https://ria.ru/20231024/obstrel-1905034679.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, алеппо, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году