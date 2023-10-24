https://ria.ru/20231024/zoopark-1904992993.html
Под Тулой оштрафовали владельцев зоопарка, где медведь поранил посетителей
Под Тулой оштрафовали владельцев зоопарка, где медведь поранил посетителей - РИА Новости, 24.10.2023
Под Тулой оштрафовали владельцев зоопарка, где медведь поранил посетителей
Двоих владельцев частного зоопарка в Тульской области, где медведь поранил женщину и ребенка, оштрафовали на 140 и 150 тысяч рублей, при этом они добровольно... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:44
2023-10-24T17:44
2023-10-24T17:44
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Двоих владельцев частного зоопарка в Тульской области, где медведь поранил женщину и ребенка, оштрафовали на 140 и 150 тысяч рублей, при этом они добровольно возместили семье потерпевших имущественный и моральный вред в сумме более 600 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Алексинский межрайонный суд установил, что Узунян М. и Узунян А. - по данным СУСК по региону, это отец и сын - в течение трех лет за деньги принимали посетителей в зоопарке "Алексин-Страус" вблизи деревни Казначеево Алексинского района. В августе этого года женщина с ребенком, находясь около вольера с медведем, подверглись нападению со стороны животного. По данным суда, полученные травмы повлекли длительное расстройство их здоровья, причинили вред здоровью средней степени тяжести. В суде подчеркивалось, что в зоопарке отсутствовали оградительные конструкции, исключающие доступ посетителей к вольерам с опасными животными. Мужчин судили по пунктам "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). "В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном. Добровольно возместили семье потерпевших имущественный и моральный вред в общей сумме более 600 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба судов. Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении преступления. "Узуняну М. назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей, Узуняну А. в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее избранные меры пресечения в отношении Узуняна М. - в виде запрета определенных действий, Узуняна А. - в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу заменены на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20230919/delo-1897142560.html
https://ria.ru/20231024/medvedi-1904909629.html
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происшествия, тула, тульская область, алексинский район
Происшествия, Тула, Тульская область, Алексинский район
Под Тулой оштрафовали владельцев зоопарка, где медведь поранил посетителей
Под Тулой оштрафовали владельцев зоопарка, где медведь поранил женщину и ребенка
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Двоих владельцев частного зоопарка в Тульской области, где медведь поранил женщину и ребенка, оштрафовали на 140 и 150 тысяч рублей, при этом они добровольно возместили семье потерпевших имущественный и моральный вред в сумме более 600 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Алексинский межрайонный суд установил, что Узунян М. и Узунян А. - по данным СУСК по региону, это отец и сын - в течение трех лет за деньги принимали посетителей в зоопарке "Алексин-Страус" вблизи деревни Казначеево Алексинского района
. В августе этого года женщина с ребенком, находясь около вольера с медведем, подверглись нападению со стороны животного. По данным суда, полученные травмы повлекли длительное расстройство их здоровья, причинили вред здоровью средней степени тяжести. В суде подчеркивалось, что в зоопарке отсутствовали оградительные конструкции, исключающие доступ посетителей к вольерам с опасными животными.
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Мужчин судили по пунктам "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
"В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном. Добровольно возместили семье потерпевших имущественный и моральный вред в общей сумме более 600 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба судов.
Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении преступления.
"Узуняну М. назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей, Узуняну А. в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее избранные меры пресечения в отношении Узуняна М. - в виде запрета определенных действий, Узуняна А. - в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу заменены на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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