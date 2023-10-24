https://ria.ru/20231024/zhile-1904969448.html

Объем сдаваемого жилья по нацпроекту вырос на 17% в Оренбуржье

Объем сдаваемого жилья по нацпроекту вырос на 17% в Оренбуржье - РИА Новости, 24.10.2023

Объем сдаваемого жилья по нацпроекту вырос на 17% в Оренбуржье

За первые девять месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 802,7 тысячи квадратных метров нового жилья,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:25

2023-10-24T16:25

2023-10-24T16:25

оренбургская область

денис паслер

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 802,7 тысячи квадратных метров нового жилья, это на 17 % больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В регионе создаются необходимые условия для сохранения положительной динамики ввода новых жилых домов. Значительную роль в этом играют промышленные предприятия, которые развивают свою производственную базу, налаживают выпуск новых стройматериалов, обеспечивают строительный комплекс качественной продукцией. Кроме этого, в Оренбуржье используется комплексный подход к обустройству, когда параллельно с жилищным строительством создается коммунальная, транспортная, социальная инфраструктура", - сказал губернатор области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он также добавил, что на территории региона работают ипотечные программы, госпрограммы по улучшению условий проживания. "Все это способствует балансу спроса и предложения на рынке", – подчеркнул Паслер. В пресс-службе отметили, что прирост ввода жилья отмечен во всех секторах. Многоквартирных домов сдано на 14 % больше уровня 2022 года – 183,6 тысячи квадратных метров. Оренбуржцами с начала года построено 619,6 тысячи квадратных метров в секторе индивидуального жилищного строительства – рост почти на 18 %. Сейчас в регионе строится 281 многоквартирный дом общей площадью 752 тысячи квадратных метров. Действуют 348 разрешений на строительство многоэтажек общей площадью 919 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20231023/orenburgturizm-1899917366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, жилье