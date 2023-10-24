https://ria.ru/20231024/zhile-1904969448.html
Объем сдаваемого жилья по нацпроекту вырос на 17% в Оренбуржье
Объем сдаваемого жилья по нацпроекту вырос на 17% в Оренбуржье - РИА Новости, 24.10.2023
Объем сдаваемого жилья по нацпроекту вырос на 17% в Оренбуржье
За первые девять месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 802,7 тысячи квадратных метров нового жилья,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:25
2023-10-24T16:25
2023-10-24T16:25
оренбургская область
денис паслер
жилье
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 802,7 тысячи квадратных метров нового жилья, это на 17 % больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В регионе создаются необходимые условия для сохранения положительной динамики ввода новых жилых домов. Значительную роль в этом играют промышленные предприятия, которые развивают свою производственную базу, налаживают выпуск новых стройматериалов, обеспечивают строительный комплекс качественной продукцией. Кроме этого, в Оренбуржье используется комплексный подход к обустройству, когда параллельно с жилищным строительством создается коммунальная, транспортная, социальная инфраструктура", - сказал губернатор области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он также добавил, что на территории региона работают ипотечные программы, госпрограммы по улучшению условий проживания. "Все это способствует балансу спроса и предложения на рынке", – подчеркнул Паслер. В пресс-службе отметили, что прирост ввода жилья отмечен во всех секторах. Многоквартирных домов сдано на 14 % больше уровня 2022 года – 183,6 тысячи квадратных метров. Оренбуржцами с начала года построено 619,6 тысячи квадратных метров в секторе индивидуального жилищного строительства – рост почти на 18 %. Сейчас в регионе строится 281 многоквартирный дом общей площадью 752 тысячи квадратных метров. Действуют 348 разрешений на строительство многоэтажек общей площадью 919 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20231023/orenburgturizm-1899917366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, жилье
Оренбургская область, Денис Паслер, Жилье
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области сдано 802,7 тысячи квадратных метров нового жилья, это на 17 % больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В регионе создаются необходимые условия для сохранения положительной динамики ввода новых жилых домов. Значительную роль в этом играют промышленные предприятия, которые развивают свою производственную базу, налаживают выпуск новых стройматериалов, обеспечивают строительный комплекс качественной продукцией. Кроме этого, в Оренбуржье используется комплексный подход к обустройству, когда параллельно с жилищным строительством создается коммунальная, транспортная, социальная инфраструктура", - сказал губернатор области Денис Паслер
, его слова приводит пресс-служба.
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Он также добавил, что на территории региона работают ипотечные программы, госпрограммы по улучшению условий проживания.
"Все это способствует балансу спроса и предложения на рынке", – подчеркнул Паслер.
В пресс-службе отметили, что прирост ввода жилья отмечен во всех секторах. Многоквартирных домов сдано на 14 % больше уровня 2022 года – 183,6 тысячи квадратных метров. Оренбуржцами с начала года построено 619,6 тысячи квадратных метров в секторе индивидуального жилищного строительства – рост почти на 18 %.
Сейчас в регионе строится 281 многоквартирный дом общей площадью 752 тысячи квадратных метров. Действуют 348 разрешений на строительство многоэтажек общей площадью 919 тысяч квадратных метров.