Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Палестины назвал число жертв в секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/zhertvy-1904937718.html
Минздрав Палестины назвал число жертв в секторе Газа
Минздрав Палестины назвал число жертв в секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023
Минздрав Палестины назвал число жертв в секторе Газа
Количество жертв среди населения сектора Газа после начала израильской военной операции против палестинского движения ХАМАС достигло 5791, заявил во вторник... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:51
2023-10-24T14:51
в мире
израиль
россия
палестина
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg
ТУНИС, 24 окт - РИА Новости. Количество жертв среди населения сектора Газа после начала израильской военной операции против палестинского движения ХАМАС достигло 5791, заявил во вторник представитель палестинского минздрава Ашраф Кадра. "Количество жертв с начала израильской агрессии в секторе Газа достигло 5791 человек, среди них - 2360 дети, 1292 - женщин и 295 пожилых людей. Ранения различной степени тяжести получили 16 297 граждан", - сказал представитель минздрава, которого цитирует информационный портал Youm7. По его словам, 12 больниц и 32 медицинских центра вышли из строя из-за боевых действий. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/zhertvy-1904571123.html
https://ria.ru/20231021/zhurnalisty-1904286469.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a5a0516c3ec7bbe196af70386b72dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Палестины назвал число жертв в секторе Газа

Минздрав Палестины: количество жертв среди населения в Газе достигло 5791

© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 24 окт - РИА Новости. Количество жертв среди населения сектора Газа после начала израильской военной операции против палестинского движения ХАМАС достигло 5791, заявил во вторник представитель палестинского минздрава Ашраф Кадра.
«
"Количество жертв с начала израильской агрессии в секторе Газа достигло 5791 человек, среди них - 2360 дети, 1292 - женщин и 295 пожилых людей. Ранения различной степени тяжести получили 16 297 граждан", - сказал представитель минздрава, которого цитирует информационный портал Youm7.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
СМИ: число жертв удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия достигло 30
23 октября, 01:54
По его словам, 12 больниц и 32 медицинских центра вышли из строя из-за боевых действий.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские силы безопасности возле поврежденного жилого дома после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Сдероте - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали 22 журналиста
21 октября, 04:05
 
В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала