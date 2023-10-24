https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1905051076.html

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 24.10.2023

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали во вторник в Ахтынском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T23:25

2023-10-24T23:25

2023-10-24T23:25

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали во вторник в Ахтынском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "По поступившей информации от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН, зарегистрировано сейсмособытие в Ахтынском районе, вблизи населенного пункта Ахты, магнитудой 4,8", – сказала Газимагомедова. По ее данным, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904942625.html

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2023

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук