https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904942625.html
В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 24.10.2023
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано во вторник в северо-западной провинции Ганьсу, сообщает на своем сайте Китайское сейсмологическое управление. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:00
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2023-10-24T15:00
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ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано во вторник в северо-западной провинции Ганьсу, сообщает на своем сайте Китайское сейсмологическое управление. Землетрясение было зафиксировано в 19.32 по местному времени (14.32 мск) в уезде Субэй городского округа Цзюцюань в провинции Ганьсу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. В январе 2022 года в результате подземных толчков в уезде Шаньдань провинции Ганьсу обрушился участок Великой Китайской стены длиной около двух метров.
https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904479569.html
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в мире, китай
В Китае произошло землетрясение
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5