https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904942625.html

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 24.10.2023

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано во вторник в северо-западной провинции Ганьсу, сообщает на своем сайте Китайское сейсмологическое управление. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:00

2023-10-24T15:00

2023-10-24T15:00

в мире

китай

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ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано во вторник в северо-западной провинции Ганьсу, сообщает на своем сайте Китайское сейсмологическое управление. Землетрясение было зафиксировано в 19.32 по местному времени (14.32 мск) в уезде Субэй городского округа Цзюцюань в провинции Ганьсу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. В январе 2022 года в результате подземных толчков в уезде Шаньдань провинции Ганьсу обрушился участок Великой Китайской стены длиной около двух метров.

https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904479569.html

китай

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в мире, китай