https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904828234.html
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии - РИА Новости, 24.10.2023
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:54
2023-10-24T02:54
2023-10-24T02:54
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение произошло в 8.05 (2.05 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров. Информации об ущербе нет.
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в мире, япония
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Землетрясение произошло в 8.05 (2.05 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров.
Информации об ущербе нет.
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0