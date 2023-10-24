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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии - РИА Новости, 24.10.2023
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02:54 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904828234.html
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии - РИА Новости, 24.10.2023
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:54
2023-10-24T02:54
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение произошло в 8.05 (2.05 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров. Информации об ущербе нет.
https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904479569.html
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в мире, япония
В мире, Япония
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии

© AP Photo / Eugene HoshikoВид улицы в Токио после землетрясения
Вид улицы в Токио после землетрясения - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вид улицы в Токио после землетрясения. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Землетрясение произошло в 8.05 (2.05 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров.
Информации об ущербе нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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22 октября, 12:40
 
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