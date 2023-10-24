https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904828234.html

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии - РИА Новости, 24.10.2023

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи острова Йонагуни в Японии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T02:54

2023-10-24T02:54

2023-10-24T02:54

в мире

япония

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение произошло в 8.05 (2.05 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров. Информации об ущербе нет.

https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904479569.html

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в мире, япония