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В секторе Газа более 1400 человек находятся под завалами - РИА Новости, 24.10.2023
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12:46 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/zavaly-1904896974.html
В секторе Газа более 1400 человек находятся под завалами
В секторе Газа более 1400 человек находятся под завалами - РИА Новости, 24.10.2023
В секторе Газа более 1400 человек находятся под завалами
Около 1400 человек, в том числе 800 детей, по разным данным, в настоящее время находятся под завалами в Газе, разрушены десятки тысяч жилых помещений, говорится РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:46
2023-10-24T12:46
в мире
израиль
россия
египет
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 24 окт – РИА Новости. Около 1400 человек, в том числе 800 детей, по разным данным, в настоящее время находятся под завалами в Газе, разрушены десятки тысяч жилых помещений, говорится в заявлении пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренса. "По сообщениям, более 1400 человек, включая 800 детей, находятся в ловушке под завалами в Газе. Десятки тысяч жилых помещений разрушены", - сказано в документе. Лоуренс считает, что помощь, которая возобновилась из Египта в минувшие выходные, является лишь "каплей в море того, что необходимо", когда больницы переполнены более чем 15 тысячами ранеными. "Это насилие никогда не прекратится, если лидеры не встанут и не сделают смелый и гуманный выбор, которого требуют фундаментальные принципы человечности. Первым шагом должно стать немедленное гуманитарное прекращение огня, спасающее жизни гражданских лиц путем доставки оперативной и эффективной гуманитарной помощи по всей территории Газы, предоставляемой в соответствии с потребностями и не ограниченной никакими другими произвольными критериями", - добавил пресс-секретарь УВКПЧ. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/ataka-1904886549.html
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в мире, израиль, россия, египет, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Египет, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В секторе Газа более 1400 человек находятся под завалами

В секторе Газа более 1400 человек, включая 800 детей, находятся под завалами

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 окт – РИА Новости. Около 1400 человек, в том числе 800 детей, по разным данным, в настоящее время находятся под завалами в Газе, разрушены десятки тысяч жилых помещений, говорится в заявлении пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренса.
"По сообщениям, более 1400 человек, включая 800 детей, находятся в ловушке под завалами в Газе. Десятки тысяч жилых помещений разрушены", - сказано в документе.
Лоуренс считает, что помощь, которая возобновилась из Египта в минувшие выходные, является лишь "каплей в море того, что необходимо", когда больницы переполнены более чем 15 тысячами ранеными.
"Это насилие никогда не прекратится, если лидеры не встанут и не сделают смелый и гуманный выбор, которого требуют фундаментальные принципы человечности. Первым шагом должно стать немедленное гуманитарное прекращение огня, спасающее жизни гражданских лиц путем доставки оперативной и эффективной гуманитарной помощи по всей территории Газы, предоставляемой в соответствии с потребностями и не ограниченной никакими другими произвольными критериями", - добавил пресс-секретарь УВКПЧ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В UNHCR заявили, что Израиль атакой на Газу разрушил международные права
24 октября, 12:16
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияЕгипетВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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