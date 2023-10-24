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В Ленинградской области полицейские устроили погоню за пьяным студентом
В Ленинградской области полицейские устроили погоню за пьяным студентом - РИА Новости, 24.10.2023
В Ленинградской области полицейские устроили погоню за пьяным студентом
Полицейские на трассе "Нарва" в Ленобласти устроили погоню со стрельбой за машиной, которой управлял нетрезвый студент, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:19
2023-10-24T11:19
2023-10-24T11:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Полицейские на трассе "Нарва" в Ленобласти устроили погоню со стрельбой за машиной, которой управлял нетрезвый студент, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ночью на 72-м километре автодороги "Нарва" экипаж Госавтоинспекции попытался остановить "ВАЗ-2106", водитель которого, проигнорировав требования, дал по газам и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. "Нарядом полиции было организованно преследование нарушителя. После чего было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства", - сообщает пресс-служба. Как оказалось, за рулем находился учащийся второго курса одного из агротехнических техникумов в состоянии алкогольного опьянения и без документов с 17-летним другом. Нарушитель от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него составлены административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ.
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происшествия, авто, ленинградская область, россия
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области полицейские устроили погоню за пьяным студентом
Полицейские устроили погоню со стрельбой за машиной с нетрезвым студентом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Полицейские на трассе "Нарва" в Ленобласти устроили погоню со стрельбой за машиной, которой управлял нетрезвый студент, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ночью на 72-м километре автодороги "Нарва" экипаж Госавтоинспекции попытался остановить "ВАЗ-2106", водитель которого, проигнорировав требования, дал по газам и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
"Нарядом полиции было организованно преследование нарушителя. После чего было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства", - сообщает пресс-служба.
Как оказалось, за рулем находился учащийся второго курса одного из агротехнических техникумов в состоянии алкогольного опьянения и без документов с 17-летним другом.
Нарушитель от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него составлены административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ
.
В Сибири полицейские остановили авто с пьяным подростком за рулем