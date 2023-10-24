https://ria.ru/20231024/zaderzhanie-1904871166.html

В Ленинградской области полицейские устроили погоню за пьяным студентом

В Ленинградской области полицейские устроили погоню за пьяным студентом - РИА Новости, 24.10.2023

В Ленинградской области полицейские устроили погоню за пьяным студентом

Полицейские на трассе "Нарва" в Ленобласти устроили погоню со стрельбой за машиной, которой управлял нетрезвый студент, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:19

2023-10-24T11:19

2023-10-24T11:23

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Полицейские на трассе "Нарва" в Ленобласти устроили погоню со стрельбой за машиной, которой управлял нетрезвый студент, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ночью на 72-м километре автодороги "Нарва" экипаж Госавтоинспекции попытался остановить "ВАЗ-2106", водитель которого, проигнорировав требования, дал по газам и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. "Нарядом полиции было организованно преследование нарушителя. После чего было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства", - сообщает пресс-служба. Как оказалось, за рулем находился учащийся второго курса одного из агротехнических техникумов в состоянии алкогольного опьянения и без документов с 17-летним другом. Нарушитель от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него составлены административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ.

https://ria.ru/20231018/zaderzhanie-1903509456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, ленинградская область, россия