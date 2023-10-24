https://ria.ru/20231024/yaytsa-1904904345.html

Абрамченко анонсировала снижение цен на яйца и курицу

Абрамченко анонсировала снижение цен на яйца и курицу - РИА Новости, 24.10.2023

Абрамченко анонсировала снижение цен на яйца и курицу

Цены на яйца и курицу в России стабилизировались и начнут снижаться, отечественные производители нарастят производство к концу года примерно на 3%, заявила... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:09

2023-10-24T13:09

2023-10-24T13:09

экономика

россия

виктория абрамченко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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УЛАН-БАТОР, 24 окт - РИА Новости. Цены на яйца и курицу в России стабилизировались и начнут снижаться, отечественные производители нарастят производство к концу года примерно на 3%, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. По данным Росстата, в сентябре рост цен на мясо кур составил 5,67%, на яйца - на 7,83%. К 16 октября курятина подорожала еще на 2,5% по сравнению с концом сентября, яйца - на 7,8%. Свежие данные по динамике цен в РФ будут опубликованы в среду, 25 октября. "Что касается мяса птицы и яиц - связано это со многими факторами, но на совещаниях, которые были проведены с производителями, с отраслевым союзом, мы договорились, что они выходят по росту производства к концу года примерно на 3%. И соответственно сейчас уже цены стабилизировались, уже роста нет. Дальше ожидаем снижения цен", - сказала Абрамченко. Она отметила, что осенью текущего года рост показали три категории товаров - это куриные яйца, мясо птицы и томаты. "В корзине социально значимых товаров мы томаты не учитываем, потому что как раз начался сезон, когда появились тепличные томаты, и когда томаты начали поступать из-за рубежа. Они были намного дороже, и это было связано много с чем - и с подорожавшей логистикой, и с курсом рубля", - указала она. Томаты в сентябре выросли в цене на 21,7%, следует из данных Росстата.

https://ria.ru/20231013/opros-1902472144.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат)