https://ria.ru/20231024/vzryvy-1904901342.html

СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023

СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Повторные взрывы раздались во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное"... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:01

2023-10-24T13:01

2023-10-24T13:01

специальная военная операция на украине

запорожье

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Повторные взрывы раздались во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Запорожье. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги вновь объявлен в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога раздалась в 11.50 (совпадает с мск). Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html

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запорожье, в мире, украина