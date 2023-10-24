СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
"Общественное" сообщило о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Повторные взрывы раздались во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале.
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания.
Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Запорожье.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги вновь объявлен в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога раздалась в 11.50 (совпадает с мск).
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.