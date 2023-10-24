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СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/vzryvy-1904901342.html
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Повторные взрывы раздались во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное"... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:01
2023-10-24T13:01
специальная военная операция на украине
запорожье
в мире
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Повторные взрывы раздались во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Запорожье. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги вновь объявлен в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога раздалась в 11.50 (совпадает с мск). Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html
запорожье
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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запорожье, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, В мире, Украина
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

"Общественное" сообщило о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Повторные взрывы раздались во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале.
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания.
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Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием
20 октября, 03:50
Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Запорожье.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги вновь объявлен в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога раздалась в 11.50 (совпадает с мск).
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 октября, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВ миреУкраина
 
 
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