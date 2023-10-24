https://ria.ru/20231024/vyveski-1904980130.html

Саратовские депутаты предложили запретить вывески на иностранных языках

Саратовские депутаты предложили запретить вывески на иностранных языках - РИА Новости, 24.10.2023

Саратовские депутаты предложили запретить вывески на иностранных языках

Депутаты вынесли на заседание Саратовской городской думы проект изменений в правила благоустройства, предусматривающий запрет вывесок на иностранных языках с... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:53

2023-10-24T16:53

2023-10-24T16:53

саратов

общество

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САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Депутаты вынесли на заседание Саратовской городской думы проект изменений в правила благоустройства, предусматривающий запрет вывесок на иностранных языках с сентября 2024 года, сообщает городской парламент. "Одним из предлагаемых изменений является введение ограничения на размещение на зданиях Саратова информационных вывесок, выполненных на иностранных языках и с использованием транслитерации. Исключение предлагается установить для случаев указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности... Ранее планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2024 года... (но сейчас) срок вступления запрета в силу предлагается перенести на 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле городской думы во вторник одобрила проект решения, после чего его рассмотрят на заседании парламента. Очередное заседание думы намечено на 27 октября. "На вопрос депутатов о контроле за сменой вывесок замглавы администрации города Максим Леонов пояснил, что эта задача будет закреплена за комитетом муниципального контроля и администрациями районов города", - отмечается в сообщении. Ранее городская дума провела конкурс, предложив горожанам в борьбе за приз фотографировать вывески с иностранными словами и присылать их властям. В итоге на конкурс поступил 1031 фотоснимок вывесок на зданиях Саратова, выполненных на иностранных языках или с использованием транслитерации. Троих приславших наибольшее количество фотографий пригласили в думу на награждение. Этот конкурс был объявлен на фоне выступлений региональных депутатов против иностранных вывесок в городе. Так, в марте этого года зампред областной думы Роман Чуйченко в своем Telegram-канале выступил против названия ресторана "Кембридж" в элитном поселке на окраине Саратова. Ресторан переименовали в "Гермес".

https://ria.ru/20231019/zakonotvorchestvo-1903865254.html

https://ria.ru/20230614/avtovaza-1877927701.html

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратов, общество