https://ria.ru/20231024/vvp-1904826494.html

Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15 процентов

Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15 процентов - РИА Новости, 24.10.2023

Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15 процентов

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала этого года впервые упал ниже 15 процентов, следует из расчетов РИА Новости на... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T02:02

2023-10-24T02:02

2023-10-24T02:08

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала этого года впервые упал ниже 15 процентов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.Этот показатель стабильно снижается последние несколько лет: если по итогам 2020 года он составлял 31 процент, то к концу следующего — уже 26,2 процента, а еще через год — лишь 16,6 процента. В первом квартале он еще немного уменьшился — до 15,45 процента."Во втором квартале 2023 года уровень займа также продолжил сокращаться, достигнув по его итогу 14,96 процента", — свидетельствуют расчеты.Внешний долг как государственный, так и корпоративный в денежном выражении на конец этого июня составлял 343,4 миллиарда долларов, или примерно 29,9 триллиона рублей.Банк России также опубликовал данные по внешнему долгу на душу населения по итогам второго квартала: показатель сократился на четыре процента — до 2,3 тысячи долларов. Это лучший уровень с 2006 года, когда он составлял 2,2 тысячи долларов.

https://ria.ru/20231005/tsb-1900719169.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика