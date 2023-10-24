https://ria.ru/20231024/vtorzhenie-1905051844.html

В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна

В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна - РИА Новости, 24.10.2023

В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна

Возможность вторжения армии США в сектор Газа вполне реальна, заявил премьер министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T23:39

2023-10-24T23:39

2023-10-24T23:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Возможность вторжения армии США в сектор Газа вполне реальна, заявил премьер министр Малайзии Анвар Ибрагим. По данным малайзийской газеты New Straits Times, премьер сделал это заявление во вторник вечером на стадионе "Аксиата" в Куала-Лумпуре, где прошла масштабная акция в поддержку народа Палестины. "Никто из нас не ожидает, что этот израильско-палестинский конфликт будет решен легко, потому что Израиль стал высокомерным при поддержке США. Возможность вторжения армии США в Газу также вполне реальна", - обратился Ибрагим к 20 тысячам малайзийцев, принявшим участие в демонстрации во вторник. Премьер добавил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию, где он открыто заявил о поддержке Малайзией свободы Палестины, он подвергся критике со стороны некоторых стран Запада. "Но вы правда думаете, что меня это беспокоит? Остановит ли это нас в борьбе против израильской агрессии в отношении палестинцев или сектора Газа? Конечно, нет. Малайзия - абсолютно независимая страна, и мы не подчинимся такой бесчеловечности по отношению к какому-либо народу", - подчеркнул политик. Малайзия наряду с Индонезией позиционирует себя лидером мусульманского мира в Юго-Восточной Азии. Страна ведет активную работу по "исламской линии", продвигая расширение политического, экономического и культурного сотрудничества с исламскими странами, международными организациями и сообществами. В частности, Малайзия часто выступает с инициативами на площадках Организации исламского сотрудничества (ОИС) и продвигает заявления в поддержку мусульман в рамках ООН. Малайзия на протяжении долгих лет поддерживает связь с ХАМАС - в 2020 году Малайзия принимала высокопоставленных лидеров организации. 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231022/ssha-1904497312.html

https://ria.ru/20231018/khamas-1903495709.html

https://ria.ru/20231024/deti-1905050602.html

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в мире, израиль, малайзия, сша, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году