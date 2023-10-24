Рейтинг@Mail.ru
В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/vtorzhenie-1905051844.html
В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна
В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна - РИА Новости, 24.10.2023
В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна
Возможность вторжения армии США в сектор Газа вполне реальна, заявил премьер министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T23:39
2023-10-24T23:39
в мире
израиль
малайзия
сша
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747745819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45701c9ce20cd905ea05f937d4d1325e.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Возможность вторжения армии США в сектор Газа вполне реальна, заявил премьер министр Малайзии Анвар Ибрагим. По данным малайзийской газеты New Straits Times, премьер сделал это заявление во вторник вечером на стадионе "Аксиата" в Куала-Лумпуре, где прошла масштабная акция в поддержку народа Палестины. "Никто из нас не ожидает, что этот израильско-палестинский конфликт будет решен легко, потому что Израиль стал высокомерным при поддержке США. Возможность вторжения армии США в Газу также вполне реальна", - обратился Ибрагим к 20 тысячам малайзийцев, принявшим участие в демонстрации во вторник. Премьер добавил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию, где он открыто заявил о поддержке Малайзией свободы Палестины, он подвергся критике со стороны некоторых стран Запада. "Но вы правда думаете, что меня это беспокоит? Остановит ли это нас в борьбе против израильской агрессии в отношении палестинцев или сектора Газа? Конечно, нет. Малайзия - абсолютно независимая страна, и мы не подчинимся такой бесчеловечности по отношению к какому-либо народу", - подчеркнул политик. Малайзия наряду с Индонезией позиционирует себя лидером мусульманского мира в Юго-Восточной Азии. Страна ведет активную работу по "исламской линии", продвигая расширение политического, экономического и культурного сотрудничества с исламскими странами, международными организациями и сообществами. В частности, Малайзия часто выступает с инициативами на площадках Организации исламского сотрудничества (ОИС) и продвигает заявления в поддержку мусульман в рамках ООН. Малайзия на протяжении долгих лет поддерживает связь с ХАМАС - в 2020 году Малайзия принимала высокопоставленных лидеров организации. 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231022/ssha-1904497312.html
https://ria.ru/20231018/khamas-1903495709.html
https://ria.ru/20231024/deti-1905050602.html
израиль
малайзия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747745819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bff8351fafe707708468deab1475524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, малайзия, сша, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Малайзия, США, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим: возможность вторжения армии США в Газу реальна

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis HarrisПехотинцы армии США
Пехотинцы армии США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis Harris
Пехотинцы армии США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Возможность вторжения армии США в сектор Газа вполне реальна, заявил премьер министр Малайзии Анвар Ибрагим.
По данным малайзийской газеты New Straits Times, премьер сделал это заявление во вторник вечером на стадионе "Аксиата" в Куала-Лумпуре, где прошла масштабная акция в поддержку народа Палестины.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В США сделали шокирующее заявление об армии
22 октября, 15:04
«
"Никто из нас не ожидает, что этот израильско-палестинский конфликт будет решен легко, потому что Израиль стал высокомерным при поддержке США. Возможность вторжения армии США в Газу также вполне реальна", - обратился Ибрагим к 20 тысячам малайзийцев, принявшим участие в демонстрации во вторник.
Премьер добавил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию, где он открыто заявил о поддержке Малайзией свободы Палестины, он подвергся критике со стороны некоторых стран Запада.
«
"Но вы правда думаете, что меня это беспокоит? Остановит ли это нас в борьбе против израильской агрессии в отношении палестинцев или сектора Газа? Конечно, нет. Малайзия - абсолютно независимая страна, и мы не подчинимся такой бесчеловечности по отношению к какому-либо народу", - подчеркнул политик.
Малайзия наряду с Индонезией позиционирует себя лидером мусульманского мира в Юго-Восточной Азии. Страна ведет активную работу по "исламской линии", продвигая расширение политического, экономического и культурного сотрудничества с исламскими странами, международными организациями и сообществами. В частности, Малайзия часто выступает с инициативами на площадках Организации исламского сотрудничества (ОИС) и продвигает заявления в поддержку мусульман в рамках ООН. Малайзия на протяжении долгих лет поддерживает связь с ХАМАС - в 2020 году Малайзия принимала высокопоставленных лидеров организации.
7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В США рассказали, что приготовил ХАМАС для израильской армии
18 октября, 04:47
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ
24 октября, 23:13
 
В миреИзраильМалайзияСШАВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала