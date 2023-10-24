https://ria.ru/20231024/vsu-1905017462.html
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 24.10.2023
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте
Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:59
2023-10-24T18:59
2023-10-24T19:19
политика
украина
израиль
леонид кучма
олег соскин
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Все надо заканчивать, потому что никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины, передаются Израилю", — отметил он.По словам Соскина, ни с финансовой, ни с материальной и военной точек зрения продолжение конфликта не представляется возможным.Как считает эксперт, остановить боевые действия может Верховный совет Украины, отменив военное положение и объявив о прекращении огня.Ранее сегодня киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды ВСУ в нынешнем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, в свою очередь, повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около двух тысяч евро, однако теперь цена взлетела до 3600.
https://ria.ru/20231024/mask-1904976496.html
https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904497732.html
украина
израиль
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, израиль, леонид кучма, олег соскин, россия, сша
Политика, Украина, Израиль, Леонид Кучма, Олег Соскин, Россия, США
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте
Экс-советник Кучмы: ВСУ не могут воевать, поскольку США отдали снаряды Израилю
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
.
«
"Все надо заканчивать, потому что никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины
, передаются Израилю", — отметил он.
По словам Соскина, ни с финансовой, ни с материальной и военной точек зрения продолжение конфликта не представляется возможным.
Как считает эксперт, остановить боевые действия может Верховный совет Украины, отменив военное положение и объявив о прекращении огня.
"США будут сломлены". Маск предупредил о приближении глобальной катастрофы
Ранее сегодня киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды ВСУ в нынешнем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, в свою очередь, повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около двух тысяч евро, однако теперь цена взлетела до 3600.
"Немедленно". Зеленскому выдвинули неожиданное требование