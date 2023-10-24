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"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 24.10.2023
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18:59 24.10.2023 (обновлено: 19:19 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/vsu-1905017462.html
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 24.10.2023
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте
Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:59
2023-10-24T19:19
политика
украина
израиль
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олег соскин
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Все надо заканчивать, потому что никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины, передаются Израилю", — отметил он.По словам Соскина, ни с финансовой, ни с материальной и военной точек зрения продолжение конфликта не представляется возможным.Как считает эксперт, остановить боевые действия может Верховный совет Украины, отменив военное положение и объявив о прекращении огня.Ранее сегодня киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды ВСУ в нынешнем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, в свою очередь, повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около двух тысяч евро, однако теперь цена взлетела до 3600.
https://ria.ru/20231024/mask-1904976496.html
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политика, украина, израиль, леонид кучма, олег соскин, россия, сша
Политика, Украина, Израиль, Леонид Кучма, Олег Соскин, Россия, США
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте

Экс-советник Кучмы: ВСУ не могут воевать, поскольку США отдали снаряды Израилю

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Все надо заканчивать, потому что никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины, передаются Израилю", — отметил он.
По словам Соскина, ни с финансовой, ни с материальной и военной точек зрения продолжение конфликта не представляется возможным.
Как считает эксперт, остановить боевые действия может Верховный совет Украины, отменив военное положение и объявив о прекращении огня.
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, в свою очередь, повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около двух тысяч евро, однако теперь цена взлетела до 3600.
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ПолитикаУкраинаИзраильЛеонид КучмаОлег СоскинРоссияСША
 
 
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