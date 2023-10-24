https://ria.ru/20231024/vsu-1905017462.html

"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте

"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 24.10.2023

"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте

Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:59

2023-10-24T18:59

2023-10-24T19:19

политика

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинская армия больше не сможет наступать и вести боевые действия, так как Запад отдал новые партии оружия Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Все надо заканчивать, потому что никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины, передаются Израилю", — отметил он.По словам Соскина, ни с финансовой, ни с материальной и военной точек зрения продолжение конфликта не представляется возможным.Как считает эксперт, остановить боевые действия может Верховный совет Украины, отменив военное положение и объявив о прекращении огня.Ранее сегодня киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды ВСУ в нынешнем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, в свою очередь, повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около двух тысяч евро, однако теперь цена взлетела до 3600.

https://ria.ru/20231024/mask-1904976496.html

https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904497732.html

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политика, украина, израиль, леонид кучма, олег соскин, россия, сша