https://ria.ru/20231024/vpn-1904993317.html
Роскомнадзор не зафиксировал проблем с VPN у отечественных компаний
Роскомнадзор не зафиксировал проблем с VPN у отечественных компаний - РИА Новости, 24.10.2023
Роскомнадзор не зафиксировал проблем с VPN у отечественных компаний
Проблем, связанных с VPN-сервисами у российских компаний в настоящее время нет, в случае возникновения они сразу решаются, заявил глава Роскомнадзора Андрей... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:45
2023-10-24T17:45
2023-10-24T17:45
сочи
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Проблем, связанных с VPN-сервисами у российских компаний в настоящее время нет, в случае возникновения они сразу решаются, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "Даже если проблемы возникают, мы снимаем их в течение трех часов. Компания обращается, мы оперативно анализируем, почему ее сотрудникам нужно использовать VPN-протокол. Это часть нашей работы", – сказал журналистам Липов на полях форума "Спектр – 2023", который проходит в Сочи. Глава Роскомнадзора пояснил, что оперативности во многом способствует отлаженная система взаимодействия с отраслевыми министерствами. "Больше года эта деятельность ведется через отраслевые министерства. Всегда, когда идет проверка технологического решения, каждое профильное министерство за 45 дней отлаживает процесс работы с отраслевыми компаниями. Компаний, находящихся у нас в белых списках, много – 12 тысяч IP-адресов. Их предоставили сами компании, чтобы обеспечивать шифрованный доступ в рамках своей корпоративной сети", - сказал Липов. Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр-2023" открылся в Сочи, он продлится до 25 октября. Мероприятие проходит при участии Роскомнадзора.
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сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Сочи, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор не зафиксировал проблем с VPN у отечественных компаний
Глава Роскомнадзора: у компаний не возникает проблем, связанных с VPN-сервисами
СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Проблем, связанных с VPN-сервисами у российских компаний в настоящее время нет, в случае возникновения они сразу решаются, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"Даже если проблемы возникают, мы снимаем их в течение трех часов. Компания обращается, мы оперативно анализируем, почему ее сотрудникам нужно использовать VPN-протокол. Это часть нашей работы", – сказал журналистам Липов на полях форума "Спектр – 2023", который проходит в Сочи
.
Глава Роскомнадзора пояснил, что оперативности во многом способствует отлаженная система взаимодействия с отраслевыми министерствами.
"Больше года эта деятельность ведется через отраслевые министерства. Всегда, когда идет проверка технологического решения, каждое профильное министерство за 45 дней отлаживает процесс работы с отраслевыми компаниями. Компаний, находящихся у нас в белых списках, много – 12 тысяч IP-адресов. Их предоставили сами компании, чтобы обеспечивать шифрованный доступ в рамках своей корпоративной сети", - сказал Липов.
Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр-2023" открылся в Сочи, он продлится до 25 октября. Мероприятие проходит при участии Роскомнадзора.
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