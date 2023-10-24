https://ria.ru/20231024/voyna-1905032955.html

"Армагеддон". В США раскрыли, с какой страной скоро будут воевать

"Армагеддон". В США раскрыли, с какой страной скоро будут воевать - РИА Новости, 24.10.2023

"Армагеддон". В США раскрыли, с какой страной скоро будут воевать

США могут вступить в военный конфликт с Ираном, который обернется катастрофой, написал в социальной сети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:35

2023-10-24T20:35

2023-10-24T21:03

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США могут вступить в военный конфликт с Ираном, который обернется катастрофой, написал в социальной сети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Мы движемся к войне с Ираном, и пункт назначения в этой войне — армагеддон", — поделился мнением эксперт.По его словам, весь Ближневосточный регион будет вовлечен в глобальный конфликт.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Израильские аналитики ранее связали нападение ХАМАС с желанием движения и якобы стоящего за ним Ирана помешать процессу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, который шел негласно при посредничестве Соединенных Штатов. Соседи королевства — ОАЭ и Бахрейн признали Израиль и нормализовали с ним отношения в 2020 году.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231024/vsu-1905017462.html

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политика, израиль, иран, россия, владимир путин, хамас, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году