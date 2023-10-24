Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/voennoplennye-1904967020.html
Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии
Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии - РИА Новости, 24.10.2023
Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии
Советские военнопленные находились в нацистских лагерях Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) в куда худших условиях, чем остальные узники, сообщил... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:19
2023-10-24T16:19
россия
калининградская область
пруссия
александр новиков
калининградский областной суд
без срока давности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847553460_0:299:3000:1987_1920x0_80_0_0_be2ce755c8568d6c632c69a037c63561.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Советские военнопленные находились в нацистских лагерях Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) в куда худших условиях, чем остальные узники, сообщил историк, кандидат наук, старший научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея Александр Новиков. Новиков во вторник выступил в качестве эксперта на заседании Калининградского областного суда по иску прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии. Трансляция этого заседании ведется на странице просветительского проекта "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". "Военнопленные в концлагерях на территории Восточной Пруссии получали крайне ограниченное питание… Обычно рацион состоял из буханки хлеба, которую делили на пять человек… плюс 200-300 граммов баланды, то есть крупы в большом количестве воды", - рассказал Новиков. По его словам, никакой посуды военнопленным не полагалось - соответственно, "он не получал ничего". "Таким образом режим в… лагере изначально был направлен на то, чтобы советские военнопленные находились как можно в более худших условиях", - заметил эксперт. Он добавил, что при этом советские военнопленные выполняли более тяжелую работу, чем остальные узники. Отличительной особенностью нацистских лагерей в Восточной Пруссии Новиков назвал их транзитную функцию, поскольку отсюда узники направлялись на принудительные работы в другие части Германии. Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров). В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html
https://ria.ru/20231014/polyaki-1902707212.html
россия
калининградская область
пруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847553460_228:0:2923:2021_1920x0_80_0_0_919abc0aa75b67c4bce6b1bcdf859b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининградская область, пруссия, александр новиков, калининградский областной суд, без срока давности
Россия, Калининградская область, Пруссия, Александр Новиков, Калининградский областной суд, Без срока давности
Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии

Эксперт рассказал о содержании военнопленных СССР в лагерях Восточной Пруссии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаключенные транспортируются в концлагерь
Заключенные транспортируются в концлагерь - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заключенные транспортируются в концлагерь. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Советские военнопленные находились в нацистских лагерях Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) в куда худших условиях, чем остальные узники, сообщил историк, кандидат наук, старший научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея Александр Новиков.
Новиков во вторник выступил в качестве эксперта на заседании Калининградского областного суда по иску прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии. Трансляция этого заседании ведется на странице просветительского проекта "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте".
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
АП: геноцид советских людей будет возможно признать на мировом уровне
24 октября, 14:23
«
"Военнопленные в концлагерях на территории Восточной Пруссии получали крайне ограниченное питание… Обычно рацион состоял из буханки хлеба, которую делили на пять человек… плюс 200-300 граммов баланды, то есть крупы в большом количестве воды", - рассказал Новиков.
По его словам, никакой посуды военнопленным не полагалось - соответственно, "он не получал ничего". "Таким образом режим в… лагере изначально был направлен на то, чтобы советские военнопленные находились как можно в более худших условиях", - заметил эксперт.
Он добавил, что при этом советские военнопленные выполняли более тяжелую работу, чем остальные узники. Отличительной особенностью нацистских лагерей в Восточной Пруссии Новиков назвал их транзитную функцию, поскольку отсюда узники направлялись на принудительные работы в другие части Германии.
Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).
В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну.
Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
Концентрационный лагерь Штуттгоф - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков в концлагере Штуттгоф
14 октября, 07:11
 
РоссияКалининградская областьПруссияАлександр НовиковКалининградский областной судБез срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала