https://ria.ru/20231024/voennoplennye-1904967020.html

Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии

Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии - РИА Новости, 24.10.2023

Эксперт рассказал об условиях для советских военнопленных в лагерях Пруссии

Советские военнопленные находились в нацистских лагерях Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) в куда худших условиях, чем остальные узники, сообщил... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:19

2023-10-24T16:19

2023-10-24T16:19

россия

калининградская область

пруссия

александр новиков

калининградский областной суд

без срока давности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Советские военнопленные находились в нацистских лагерях Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) в куда худших условиях, чем остальные узники, сообщил историк, кандидат наук, старший научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея Александр Новиков. Новиков во вторник выступил в качестве эксперта на заседании Калининградского областного суда по иску прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии. Трансляция этого заседании ведется на странице просветительского проекта "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". "Военнопленные в концлагерях на территории Восточной Пруссии получали крайне ограниченное питание… Обычно рацион состоял из буханки хлеба, которую делили на пять человек… плюс 200-300 граммов баланды, то есть крупы в большом количестве воды", - рассказал Новиков. По его словам, никакой посуды военнопленным не полагалось - соответственно, "он не получал ничего". "Таким образом режим в… лагере изначально был направлен на то, чтобы советские военнопленные находились как можно в более худших условиях", - заметил эксперт. Он добавил, что при этом советские военнопленные выполняли более тяжелую работу, чем остальные узники. Отличительной особенностью нацистских лагерей в Восточной Пруссии Новиков назвал их транзитную функцию, поскольку отсюда узники направлялись на принудительные работы в другие части Германии. Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров). В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.

https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html

https://ria.ru/20231014/polyaki-1902707212.html

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калининградская область

пруссия

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россия, калининградская область, пруссия, александр новиков, калининградский областной суд, без срока давности