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Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон
Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон - РИА Новости, 24.10.2023
Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон
Государственный департамент США заявил, что визит главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон состоится 26-28 октября. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:09
2023-10-24T01:09
2023-10-24T01:21
в мире
государственный департамент сша
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вашингтон (штат)
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ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что визит главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон состоится 26-28 октября."Госсекретарь США Энтони Блинкен примет главу МИД Китая Ван И в Вашингтоне 26-28 октября", - говорится в заявлении госдепа.Отмечается, что Блинкен и Ван И обсудят, среди прочего, ряд двусторонних, региональных и международных вопросов в рамках развития отношений стран.
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В мире, Государственный департамент США, МИД КНР, Вашингтон (штат), США, Ван И (политик), Энтони Блинкен
Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон
Госдеп: визит главы МИД КНР в Вашингтон назначен на 26-28 октября