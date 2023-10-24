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Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон - РИА Новости, 24.10.2023
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01:09 24.10.2023 (обновлено: 01:21 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/vizit-1904824066.html
Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон
Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон - РИА Новости, 24.10.2023
Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон
Государственный департамент США заявил, что визит главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон состоится 26-28 октября. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:09
2023-10-24T01:21
в мире
государственный департамент сша
мид кнр
вашингтон (штат)
сша
ван и (политик)
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что визит главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон состоится 26-28 октября."Госсекретарь США Энтони Блинкен примет главу МИД Китая Ван И в Вашингтоне 26-28 октября", - говорится в заявлении госдепа.Отмечается, что Блинкен и Ван И обсудят, среди прочего, ряд двусторонних, региональных и международных вопросов в рамках развития отношений стран.
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вашингтон (штат)
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в мире, государственный департамент сша, мид кнр, вашингтон (штат), сша, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, Государственный департамент США, МИД КНР, Вашингтон (штат), США, Ван И (политик), Энтони Блинкен
Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон

Госдеп: визит главы МИД КНР в Вашингтон назначен на 26-28 октября

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что визит главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон состоится 26-28 октября.
«
"Госсекретарь США Энтони Блинкен примет главу МИД Китая Ван И в Вашингтоне 26-28 октября", - говорится в заявлении госдепа.
Отмечается, что Блинкен и Ван И обсудят, среди прочего, ряд двусторонних, региональных и международных вопросов в рамках развития отношений стран.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Госдеп предупредил американцев о возросшей для них опасности по всему миру
19 октября, 19:17
 
В миреГосударственный департамент СШАМИД КНРВашингтон (штат)СШАВан И (политик)Энтони Блинкен
 
 
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