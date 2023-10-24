https://ria.ru/20231024/vizit-1904824066.html

Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон

Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон - РИА Новости, 24.10.2023

Госдеп назвал дату визита главы МИД КНР в Вашингтон

Государственный департамент США заявил, что визит главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон состоится 26-28 октября. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:09

2023-10-24T01:09

2023-10-24T01:21

в мире

государственный департамент сша

мид кнр

вашингтон (штат)

сша

ван и (политик)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что визит главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон состоится 26-28 октября."Госсекретарь США Энтони Блинкен примет главу МИД Китая Ван И в Вашингтоне 26-28 октября", - говорится в заявлении госдепа.Отмечается, что Блинкен и Ван И обсудят, среди прочего, ряд двусторонних, региональных и международных вопросов в рамках развития отношений стран.

https://ria.ru/20231019/opasnost-1903936304.html

вашингтон (штат)

сша

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в мире, государственный департамент сша, мид кнр, вашингтон (штат), сша, ван и (политик), энтони блинкен