https://ria.ru/20231024/vich-1904824795.html
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови - РИА Новости, 24.10.2023
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови
В государственной больнице индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш четырнадцать детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови, пишет газета... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:31
2023-10-24T01:31
2023-10-24T10:59
в мире
индия
уттар-прадеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896563847_0:0:2105:1184_1920x0_80_0_0_d3083e69a369e984e7b93676bb342cd7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. В государственной больнице индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш четырнадцать детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови, пишет газета Hindustan Times с ссылкой на врачей медучреждения."Четырнадцать детей, перенесших переливание крови, сдали положительные анализы на такие инфекции, как гепатиты B и C и ВИЧ", — говорится в публикации.Как уточняется, переливание потребовалось детям из-за наследственных заболеваний крови.По информации издания, причиной заражения могли стать ложноотрицательные тесты на вирусы в переливаемой крови.
https://ria.ru/20230730/likhoradka-1887212653.html
индия
уттар-прадеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896563847_0:0:1899:1424_1920x0_80_0_0_721f269408316ee2174d9ff1c56db033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, уттар-прадеш
В мире, Индия, Уттар-Прадеш
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови
Hindustan Times: в Индии 14 детей заразились ВИЧ при переливании крови