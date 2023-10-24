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В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови - РИА Новости, 24.10.2023
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01:31 24.10.2023 (обновлено: 10:59 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/vich-1904824795.html
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови - РИА Новости, 24.10.2023
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови
В государственной больнице индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш четырнадцать детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови, пишет газета... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:31
2023-10-24T10:59
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. В государственной больнице индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш четырнадцать детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови, пишет газета Hindustan Times с ссылкой на врачей медучреждения.&quot;Четырнадцать детей, перенесших переливание крови, сдали положительные анализы на такие инфекции, как гепатиты B и C и ВИЧ&quot;, — говорится в публикации.Как уточняется, переливание потребовалось детям из-за наследственных заболеваний крови.По информации издания, причиной заражения могли стать ложноотрицательные тесты на вирусы в переливаемой крови.
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в мире, индия, уттар-прадеш
В мире, Индия, Уттар-Прадеш
В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови

Hindustan Times: в Индии 14 детей заразились ВИЧ при переливании крови

© iStock.com / ozgurdonmazВрач проверяет пакеты с донорской кровью
Врач проверяет пакеты с донорской кровью - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / ozgurdonmaz
Врач проверяет пакеты с донорской кровью. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. В государственной больнице индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш четырнадцать детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови, пишет газета Hindustan Times с ссылкой на врачей медучреждения.
«

"Четырнадцать детей, перенесших переливание крови, сдали положительные анализы на такие инфекции, как гепатиты B и C и ВИЧ", — говорится в публикации.

Как уточняется, переливание потребовалось детям из-за наследственных заболеваний крови.
По информации издания, причиной заражения могли стать ложноотрицательные тесты на вирусы в переливаемой крови.
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