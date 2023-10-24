https://ria.ru/20231024/vich-1904824795.html

В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови

В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови - РИА Новости, 24.10.2023

В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови

В государственной больнице индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш четырнадцать детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови, пишет газета... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:31

2023-10-24T01:31

2023-10-24T10:59

в мире

индия

уттар-прадеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896563847_0:0:2105:1184_1920x0_80_0_0_d3083e69a369e984e7b93676bb342cd7.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. В государственной больнице индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш четырнадцать детей заразились ВИЧ и гепатитами при переливании крови, пишет газета Hindustan Times с ссылкой на врачей медучреждения."Четырнадцать детей, перенесших переливание крови, сдали положительные анализы на такие инфекции, как гепатиты B и C и ВИЧ", — говорится в публикации.Как уточняется, переливание потребовалось детям из-за наследственных заболеваний крови.По информации издания, причиной заражения могли стать ложноотрицательные тесты на вирусы в переливаемой крови.

https://ria.ru/20230730/likhoradka-1887212653.html

индия

уттар-прадеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, уттар-прадеш