https://ria.ru/20231024/vakansii-1904833636.html

Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год

Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год - РИА Новости, 24.10.2023

Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год

Российские компании стали чаще искать удаленных сотрудников - количество вакансий с таким режимом работы выросло за год в два раза, а зарплатные предложения для РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:38

2023-10-24T05:38

2023-10-24T05:38

россия

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568718871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ccb956998f39aef202a593b912edcf2.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские компании стали чаще искать удаленных сотрудников - количество вакансий с таким режимом работы выросло за год в два раза, а зарплатные предложения для дистанционных специалистов увеличились в среднем на 15%, сообщили РИА Новости в сервисе "Зарплата.ру" на основе собственных данных. "В начале осени этого года стал заметен тренд на растущий спрос на удаленных сотрудников: количество вакансий по итогам сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в два раза. Кроме того, еще одним из показателей растущего спроса на удаленных сотрудников является увеличение зарплатного предложения для таких позиций на 15% (62,5 тысячи рублей)", - говорится в исследовании. В частности, очень востребованы удаленные специалисты по подбору персонала - за год спрос на них вырос в 6,5 раза. "В связи с растущими производственными запросами и кадровым дефицитом компании вынуждены подключать к поиску сотрудников больше специалистов по персоналу, чтобы оперативнее закрывать вакансии, расширять возможности поиска и находить кандидатов в других городах, готовых к переезду. В данном случае предложения с удаленным рабочим режимом – одно из больших конкурентных преимуществ в составе соцпакета", - полагают в исследовательском центре. Сегодня из-за кадрового голода рынок труда стал соискательским, отметили эксперты. Работодатели используют для этого максимум инструментов для привлечения персонала и закрытия вакансий. В прошлом году большинство компаний активно возвращали многих сотрудников после удаленного режима работы в офис, либо меняли условия, предлагая гибкий рабочий график (частично из дома и из офиса). В этом году компании стали конкурировать за персонал, предлагая максимально улучшенные условия труда.

https://ria.ru/20230713/relokatsiya-1883843382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, работа