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Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год - РИА Новости, 24.10.2023
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05:38 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/vakansii-1904833636.html
Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год
Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год - РИА Новости, 24.10.2023
Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год
Российские компании стали чаще искать удаленных сотрудников - количество вакансий с таким режимом работы выросло за год в два раза, а зарплатные предложения для РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:38
2023-10-24T05:38
россия
работа
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские компании стали чаще искать удаленных сотрудников - количество вакансий с таким режимом работы выросло за год в два раза, а зарплатные предложения для дистанционных специалистов увеличились в среднем на 15%, сообщили РИА Новости в сервисе "Зарплата.ру" на основе собственных данных. "В начале осени этого года стал заметен тренд на растущий спрос на удаленных сотрудников: количество вакансий по итогам сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в два раза. Кроме того, еще одним из показателей растущего спроса на удаленных сотрудников является увеличение зарплатного предложения для таких позиций на 15% (62,5 тысячи рублей)", - говорится в исследовании. В частности, очень востребованы удаленные специалисты по подбору персонала - за год спрос на них вырос в 6,5 раза. "В связи с растущими производственными запросами и кадровым дефицитом компании вынуждены подключать к поиску сотрудников больше специалистов по персоналу, чтобы оперативнее закрывать вакансии, расширять возможности поиска и находить кандидатов в других городах, готовых к переезду. В данном случае предложения с удаленным рабочим режимом – одно из больших конкурентных преимуществ в составе соцпакета", - полагают в исследовательском центре. Сегодня из-за кадрового голода рынок труда стал соискательским, отметили эксперты. Работодатели используют для этого максимум инструментов для привлечения персонала и закрытия вакансий. В прошлом году большинство компаний активно возвращали многих сотрудников после удаленного режима работы в офис, либо меняли условия, предлагая гибкий рабочий график (частично из дома и из офиса). В этом году компании стали конкурировать за персонал, предлагая максимально улучшенные условия труда.
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россия, работа
Россия, Работа
Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось вдвое за год

Число вакансий с удаленным режимом работы в России увеличилось в 2 раза за год

© Depositphotos.com / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Depositphotos.com / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские компании стали чаще искать удаленных сотрудников - количество вакансий с таким режимом работы выросло за год в два раза, а зарплатные предложения для дистанционных специалистов увеличились в среднем на 15%, сообщили РИА Новости в сервисе "Зарплата.ру" на основе собственных данных.
«
"В начале осени этого года стал заметен тренд на растущий спрос на удаленных сотрудников: количество вакансий по итогам сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в два раза. Кроме того, еще одним из показателей растущего спроса на удаленных сотрудников является увеличение зарплатного предложения для таких позиций на 15% (62,5 тысячи рублей)", - говорится в исследовании.
В частности, очень востребованы удаленные специалисты по подбору персонала - за год спрос на них вырос в 6,5 раза.
"В связи с растущими производственными запросами и кадровым дефицитом компании вынуждены подключать к поиску сотрудников больше специалистов по персоналу, чтобы оперативнее закрывать вакансии, расширять возможности поиска и находить кандидатов в других городах, готовых к переезду. В данном случае предложения с удаленным рабочим режимом – одно из больших конкурентных преимуществ в составе соцпакета", - полагают в исследовательском центре.
Сегодня из-за кадрового голода рынок труда стал соискательским, отметили эксперты. Работодатели используют для этого максимум инструментов для привлечения персонала и закрытия вакансий. В прошлом году большинство компаний активно возвращали многих сотрудников после удаленного режима работы в офис, либо меняли условия, предлагая гибкий рабочий график (частично из дома и из офиса). В этом году компании стали конкурировать за персонал, предлагая максимально улучшенные условия труда.
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