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Россияне раскупают туры в Великий Устюг к Деду Морозу

Россияне раскупают туры в Великий Устюг к Деду Морозу - РИА Новости, 24.10.2023

Россияне раскупают туры в Великий Устюг к Деду Морозу

Продажи новогодних туров в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге сейчас заметно выросли по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:01

2023-10-24T13:01

2023-10-24T13:01

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Продажи новогодних туров в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге сейчас заметно выросли по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба РСТ.По оценкам туроператоров, прирост составляет 50-60 процентов. Всплеск продаж отмечают, в частности, в компании "Дельфин". Генеральный директор Сергей Ромашкин считает, что спрос на Великий Устюг носит циклический характер. Вторая причина, по его мнению – эффект низкой базы: в прошлом году спрос на путешествия резко упал в конце сентября после объявления частичной мобилизации.В этом году оператор традиционно предложил туры в Великий Устюг с размещением в санатории, расположенном в 10 километрах от города. Туристов возят в гости к Деду Морозу на автобусе, время в пути – 15 минут."В вотчине Деда Мороза из-за высокой конкуренции невозможно взять большие блоки мест для проживания, поэтому мы впервые предложили путевки с туристическим поездом. Они продаются в разы лучше программ с наземным размещением, в основном, за счет того, что не надо тратиться на гостиницу, и поездка получается недорогой", – уточнил эксперт.PR-директор компании "Алеан" Ирина Романова согласна, что туры в Великий Устюг продаются заметно активнее, чем годом ранее."Объемы два раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года, а туров с заездом с 31 декабря по 3 января продано на 61 процент больше, чем в 2022 году. Активнее всего раскупают путешествия с проживанием непосредственно в вотчине. По нашим прогнозам, всплеск спроса еще впереди, интерес к турам в Великий Устюг вырастет после ноябрьских праздников. Катализатором всегда становится освещение в прессе дня рождения Деда Мороза 18 ноября", – отметила эксперт.А вот дефицита железнодорожных билетов на новогодние даты пока не ощущается, добавила она.По словам Сергея Ромашкина, туры в Великий Устюг на Новый год лучше покупать до декабря, так как к этому времени обычно заканчиваются билеты на поезда."С одной стороны, не всем удобно тратить на дорогу почти сутки. С другой – если бы вотчина Деда Мороза располагалась где-нибудь в районе Мытищ, дети не поверили бы, что он настоящий. А так они долго едут через заснеженные поля, для них это приключение, которое запомнится на всю жизнь", – считает гендиректор "Дельфина".По данным "Алеана", стоимость туров к Деду Морозу с размещением в городских отелях выросла в этом году на 10 процентов, в вотчине – на 15 процентов.

https://ria.ru/20230806/kruizy-1888218801.html

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новости - туризм, великий устюг, дед мороз, сергей ромашкин, отдых в россии, туризм