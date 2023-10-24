https://ria.ru/20231024/ukraina-1905010184.html

Пушилин назвал оставшуюся часть Украины "очень нестабильной субстанцией"

Пушилин назвал оставшуюся часть Украины "очень нестабильной субстанцией" - РИА Новости, 24.10.2023

Пушилин назвал оставшуюся часть Украины "очень нестабильной субстанцией"

Оставшаяся часть Украины – очень нестабильная субстанция, зависящая от внешних обстоятельств, давать прогнозы по проведению там выборов президента в данный... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:38

2023-10-24T18:38

2023-10-24T18:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Оставшаяся часть Украины – очень нестабильная субстанция, зависящая от внешних обстоятельств, давать прогнозы по проведению там выборов президента в данный момент невозможно, заявил РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2024 года. "Я бы так далеко в рамках существования и проведения каких-либо выборов не забегал. Оставшаяся часть Украины – это очень нестабильная субстанция в моём понимании", - сказал он. Пушилин объяснил, что Украина "потеряла всякую субъектность": она финансово и в военном плане зависит от внешних сил и событий. Он также добавил, что в последнее время можно наблюдать всё большую вовлечённость США в конфликт между Россией и Украиной, это становится "всё более явным". "Я вам скажу, что ещё полгода назад ситуация выглядела несколько иначе. Сейчас Соединённые Штаты Америки идут практически в разнос", - заключил Пушилин. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что неподконтрольные Киеву территории - это "уже не Украина". Ранее Washington Post писала, что некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году, несмотря на военное положение. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября прошлого года он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр