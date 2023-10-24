https://ria.ru/20231024/ukraina-1904947187.html

Шмыгаль объявил о создании на Украине совместного предприятия с Rheinmetall

Шмыгаль объявил о создании на Украине совместного предприятия с Rheinmetall - РИА Новости, 24.10.2023

Шмыгаль объявил о создании на Украине совместного предприятия с Rheinmetall

Украинский госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:12

2023-10-24T15:12

2023-10-24T15:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале. "Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" создали совместное предприятие... ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября", - говорится в публикации Шмыгаля. Как заявил премьер, предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставляемой Украине. Также на этом предприятии должна будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG. В мае "Укроборонпром" заявлял о заключении соглашения о партнерстве с Rheinmetall, в частности, заявлялось о намерении создать совместное предприятие по ремонту бронированной техники, переданной Украине.

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Кирилл Волков

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