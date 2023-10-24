https://ria.ru/20231024/ukraina-1904947187.html
Шмыгаль объявил о создании на Украине совместного предприятия с Rheinmetall
Шмыгаль объявил о создании на Украине совместного предприятия с Rheinmetall - РИА Новости, 24.10.2023
Шмыгаль объявил о создании на Украине совместного предприятия с Rheinmetall
Украинский госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:12
2023-10-24T15:12
2023-10-24T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
укроборонпром
rheinmetall ag
германия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале. "Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" создали совместное предприятие... ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября", - говорится в публикации Шмыгаля. Как заявил премьер, предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставляемой Украине. Также на этом предприятии должна будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG. В мае "Укроборонпром" заявлял о заключении соглашения о партнерстве с Rheinmetall, в частности, заявлялось о намерении создать совместное предприятие по ремонту бронированной техники, переданной Украине.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904852625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шмыгаль объявил о создании на Украине совместного предприятия с Rheinmetall
Шмыгаль: "Укроборонпром" и Rheinmetall создали совместное предприятие на Украине