https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 24.10.2023
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник
Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:38
2023-10-24T13:38
2023-10-24T13:38
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Глушковском районе Курской области, дрон взорвали на месте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 18.15 мск поступило сообщение о принудительной посадке средствами РЭБ беспилотника самолетного типа возле деревни Елизаветовка Глушковского района", - сказал собеседник агентства. По его словам, ударный дрон прилетел со стороны Украины. После посадки беспилотник был ликвидирован силовиками при помощи накладного взрывного устройства.
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, глушковский район, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Глушковский район, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник
В Курской области принудительно посадили и уничтожили украинский ударный дрон
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Глушковском районе Курской области, дрон взорвали на месте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 18.15 мск поступило сообщение о принудительной посадке средствами РЭБ беспилотника самолетного типа возле деревни Елизаветовка Глушковского района", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ударный дрон прилетел со стороны Украины. После посадки беспилотник был ликвидирован силовиками при помощи накладного взрывного устройства.
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