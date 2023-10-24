https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html

В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник

В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 24.10.2023

В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник

Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:38

2023-10-24T13:38

2023-10-24T13:38

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происшествия

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курская область

глушковский район

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Глушковском районе Курской области, дрон взорвали на месте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 18.15 мск поступило сообщение о принудительной посадке средствами РЭБ беспилотника самолетного типа возле деревни Елизаветовка Глушковского района", - сказал собеседник агентства. По его словам, ударный дрон прилетел со стороны Украины. После посадки беспилотник был ликвидирован силовиками при помощи накладного взрывного устройства.

https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, россия, курская область, глушковский район, украина, ситуация в днр и лнр