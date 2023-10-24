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В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 24.10.2023
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник
Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:38
2023-10-24T13:38
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
глушковский район
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Глушковском районе Курской области, дрон взорвали на месте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 18.15 мск поступило сообщение о принудительной посадке средствами РЭБ беспилотника самолетного типа возле деревни Елизаветовка Глушковского района", - сказал собеседник агентства. По его словам, ударный дрон прилетел со стороны Украины. После посадки беспилотник был ликвидирован силовиками при помощи накладного взрывного устройства.
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html
россия
курская область
глушковский район
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происшествия, россия, курская область, глушковский район, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Глушковский район, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Курской области посадили и уничтожили украинский ударный беспилотник

В Курской области принудительно посадили и уничтожили украинский ударный дрон

© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Прилетевший со стороны Украины ударный беспилотник самолетного типа удалось посадить вечером в понедельник при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Глушковском районе Курской области, дрон взорвали на месте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 18.15 мск поступило сообщение о принудительной посадке средствами РЭБ беспилотника самолетного типа возле деревни Елизаветовка Глушковского района", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ударный дрон прилетел со стороны Украины. После посадки беспилотник был ликвидирован силовиками при помощи накладного взрывного устройства.
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера
24 октября, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьГлушковский районУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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