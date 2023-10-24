https://ria.ru/20231024/ukraina-1904868600.html
Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД
Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД - РИА Новости, 24.10.2023
Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Киев решил пойти ва-банк, предложив производить оружие на Украине. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:06
2023-10-24T11:06
2023-10-24T11:06
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Киев решил пойти ва-банк, предложив производить оружие на Украине. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине. "Украина решила пойти ва-банк и привлечь максимальные финансовые возможности в страну. Это связано с потерей к ней интереса со стороны так называемых западных партнеров и пониманием того, что на импортном вооружении и боеприпасах далеко не уедешь", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня киевские власти больше всего опасаются, что их забудут. "Сегодня Украина – это финансовый и военный банкрот, который наркозависим от поставок западного вооружения и боеприпасов. А вот если построить заводы по производству оружия на своей территории, то можно рассчитывать на привлечение западного капитала, но пока что все идет к тому, что Украине достанутся лишь обещания и заверения в вечной дружбе", - считает депутат.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, госдума рф, дмитрий белик, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД
Депутат Белик: Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Киев решил пойти ва-банк, предложив производить оружие на Украине.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль
в интервью газете Financial Times заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине.
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"Украина решила пойти ва-банк и привлечь максимальные финансовые возможности в страну. Это связано с потерей к ней интереса со стороны так называемых западных партнеров и пониманием того, что на импортном вооружении и боеприпасах далеко не уедешь", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сегодня киевские власти больше всего опасаются, что их забудут. "Сегодня Украина – это финансовый и военный банкрот, который наркозависим от поставок западного вооружения и боеприпасов. А вот если построить заводы по производству оружия на своей территории, то можно рассчитывать на привлечение западного капитала, но пока что все идет к тому, что Украине достанутся лишь обещания и заверения в вечной дружбе", - считает депутат.
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