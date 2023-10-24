https://ria.ru/20231024/ukraina-1904868600.html

Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД

Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД - РИА Новости, 24.10.2023

Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Киев решил пойти ва-банк, предложив производить оружие на Украине. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:06

2023-10-24T11:06

2023-10-24T11:06

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

госдума рф

дмитрий белик

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Киев решил пойти ва-банк, предложив производить оружие на Украине. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине. "Украина решила пойти ва-банк и привлечь максимальные финансовые возможности в страну. Это связано с потерей к ней интереса со стороны так называемых западных партнеров и пониманием того, что на импортном вооружении и боеприпасах далеко не уедешь", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня киевские власти больше всего опасаются, что их забудут. "Сегодня Украина – это финансовый и военный банкрот, который наркозависим от поставок западного вооружения и боеприпасов. А вот если построить заводы по производству оружия на своей территории, то можно рассчитывать на привлечение западного капитала, но пока что все идет к тому, что Украине достанутся лишь обещания и заверения в вечной дружбе", - считает депутат.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, госдума рф, дмитрий белик, россия, ситуация в днр и лнр