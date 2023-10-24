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СМИ: в Киеве хотят число боеприпасов, равное арсеналу "свободного мира" - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904865660.html
СМИ: в Киеве хотят число боеприпасов, равное арсеналу "свободного мира"
СМИ: в Киеве хотят число боеприпасов, равное арсеналу "свободного мира" - РИА Новости, 24.10.2023
СМИ: в Киеве хотят число боеприпасов, равное арсеналу "свободного мира"
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин считает, что Украина может производить и получать такой объем... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:54
2023-10-24T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин считает, что Украина может производить и получать такой объем боеприпасов, который мог бы быть равноценным "арсеналу всего свободного мира". "Он (Камышин - ред.) предвидит, что Украина будет производить и получать боеприпасы в том объеме, который может стать эквивалентом "арсенала всего свободного мира", - пишет газета Financial Times. Что он подразумевал под "свободным миром", не уточняется. Ранее Камышин заявлял, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, он также призвал Запад ускорить производство. Еще в феврале Financial Times сообщала, что конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Киеве хотят число боеприпасов, равное арсеналу "свободного мира"

FT: министр хочет для ВСУ число боеприпасов, равное арсеналу "свободного мира"

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин считает, что Украина может производить и получать такой объем боеприпасов, который мог бы быть равноценным "арсеналу всего свободного мира".
"Он (Камышин - ред.) предвидит, что Украина будет производить и получать боеприпасы в том объеме, который может стать эквивалентом "арсенала всего свободного мира", - пишет газета Financial Times. Что он подразумевал под "свободным миром", не уточняется.
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Ранее Камышин заявлял, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, он также призвал Запад ускорить производство.
Еще в феврале Financial Times сообщала, что конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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