https://ria.ru/20231024/ukraina-1904862524.html

Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром

Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром - РИА Новости, 24.10.2023

Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром

Киевский режим заявил, что якобы начал принудительную эвакуацию семей с детьми с правобережья Днепра - под предлогом боевых действий, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:43

2023-10-24T10:43

2023-10-24T10:43

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киевский режим заявил, что якобы начал принудительную эвакуацию семей с детьми с правобережья Днепра - под предлогом боевых действий, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что это может быть "отвлекающим маневром". "Назначенные киевским режимом "власти" оккупированной территории Херсонской области заявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов на правом берегу Днепра от херсонской Антоновки до Дудчан", - написал Сальдо. По его словам, "придуманный ими повод - вывезти детей из зоны боевых действий". "При этом ранее ни боевые действия, ни устроенное самими оккупантами наводнение не заставили их вспомнить о детях. И вдруг такая "неожиданность"… Дело здесь, конечно, не в детях, дети им глубоко безразличны. Они пытаются ввести нас в заблуждение, придумывают отвлекающие маневры. Однако мы в курсе их примитивных планов и знаем, для чего на самом деле они это затевают. Пусть не надеются - мы готовы", - заявил Сальдо.

https://ria.ru/20231023/evakuatsiya-1904796523.html

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина, россия, ситуация в днр и лнр