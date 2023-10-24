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Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром
Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром - РИА Новости, 24.10.2023
Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром
Киевский режим заявил, что якобы начал принудительную эвакуацию семей с детьми с правобережья Днепра - под предлогом боевых действий, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:43
2023-10-24T10:43
2023-10-24T10:43
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киевский режим заявил, что якобы начал принудительную эвакуацию семей с детьми с правобережья Днепра - под предлогом боевых действий, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что это может быть "отвлекающим маневром". "Назначенные киевским режимом "власти" оккупированной территории Херсонской области заявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов на правом берегу Днепра от херсонской Антоновки до Дудчан", - написал Сальдо. По его словам, "придуманный ими повод - вывезти детей из зоны боевых действий". "При этом ранее ни боевые действия, ни устроенное самими оккупантами наводнение не заставили их вспомнить о детях. И вдруг такая "неожиданность"… Дело здесь, конечно, не в детях, дети им глубоко безразличны. Они пытаются ввести нас в заблуждение, придумывают отвлекающие маневры. Однако мы в курсе их примитивных планов и знаем, для чего на самом деле они это затевают. Пусть не надеются - мы готовы", - заявил Сальдо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром
Сальдо: Киев прикрывает свои планы заявлениями об эвакуации семей с детьми