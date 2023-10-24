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Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904862524.html
Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром
Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром - РИА Новости, 24.10.2023
Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром
Киевский режим заявил, что якобы начал принудительную эвакуацию семей с детьми с правобережья Днепра - под предлогом боевых действий, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:43
2023-10-24T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киевский режим заявил, что якобы начал принудительную эвакуацию семей с детьми с правобережья Днепра - под предлогом боевых действий, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что это может быть "отвлекающим маневром". "Назначенные киевским режимом "власти" оккупированной территории Херсонской области заявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов на правом берегу Днепра от херсонской Антоновки до Дудчан", - написал Сальдо. По его словам, "придуманный ими повод - вывезти детей из зоны боевых действий". "При этом ранее ни боевые действия, ни устроенное самими оккупантами наводнение не заставили их вспомнить о детях. И вдруг такая "неожиданность"… Дело здесь, конечно, не в детях, дети им глубоко безразличны. Они пытаются ввести нас в заблуждение, придумывают отвлекающие маневры. Однако мы в курсе их примитивных планов и знаем, для чего на самом деле они это затевают. Пусть не надеются - мы готовы", - заявил Сальдо.
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей Киевом отвлекающим маневром

Сальдо: Киев прикрывает свои планы заявлениями об эвакуации семей с детьми

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киевский режим заявил, что якобы начал принудительную эвакуацию семей с детьми с правобережья Днепра - под предлогом боевых действий, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что это может быть "отвлекающим маневром".
"Назначенные киевским режимом "власти" оккупированной территории Херсонской области заявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов на правом берегу Днепра от херсонской Антоновки до Дудчан", - написал Сальдо.
По его словам, "придуманный ими повод - вывезти детей из зоны боевых действий". "При этом ранее ни боевые действия, ни устроенное самими оккупантами наводнение не заставили их вспомнить о детях. И вдруг такая "неожиданность"… Дело здесь, конечно, не в детях, дети им глубоко безразличны. Они пытаются ввести нас в заблуждение, придумывают отвлекающие маневры. Однако мы в курсе их примитивных планов и знаем, для чего на самом деле они это затевают. Пусть не надеются - мы готовы", - заявил Сальдо.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Украина готовит принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР
23 октября, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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