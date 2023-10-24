https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html

В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии

В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии - РИА Новости, 24.10.2023

В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:07

2023-10-24T10:07

2023-10-24T10:08

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, призвав Запад ускорить производство. По словам Камышина, "если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого не будет достаточно" для этого конфликта. По его мнению, странам Запада необходимо ускорить производство дронов, ракет и снарядов как можно ближе к линии фронта. Министр добавил, что 24 октября украинский премьер Денис Шмыгаль и канцлер ФРГ Олаф Шольц объявят о новом совместном проекте немецкого оборонного концерна Rheinmetall и "Укроборонпрома". В марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом". Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904852625.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, укроборонпром, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр