Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 24.10.2023 (обновлено: 10:08 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html
В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии
В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии - РИА Новости, 24.10.2023
В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:07
2023-10-24T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
укроборонпром
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880973555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_765ff09da21ea77c4e87c492f1998046.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, призвав Запад ускорить производство. По словам Камышина, "если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого не будет достаточно" для этого конфликта. По его мнению, странам Запада необходимо ускорить производство дронов, ракет и снарядов как можно ближе к линии фронта. Министр добавил, что 24 октября украинский премьер Денис Шмыгаль и канцлер ФРГ Олаф Шольц объявят о новом совместном проекте немецкого оборонного концерна Rheinmetall и "Укроборонпрома". В марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом". Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904852625.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880973555_254:106:2843:2048_1920x0_80_0_0_8795b04f628058abf40762b266dd4255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, укроборонпром, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии

Министр Камышин: все мощности мира не могут покрыть нужды Украины в оружии

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, призвав Запад ускорить производство.
По словам Камышина, "если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого не будет достаточно" для этого конфликта. По его мнению, странам Запада необходимо ускорить производство дронов, ракет и снарядов как можно ближе к линии фронта. Министр добавил, что 24 октября украинский премьер Денис Шмыгаль и канцлер ФРГ Олаф Шольц объявят о новом совместном проекте немецкого оборонного концерна Rheinmetall и "Укроборонпрома".
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве
24 октября, 09:55
В марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
23 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОУкроборонпромВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала